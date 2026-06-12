Canadá arranca empate contra a Bósnia e, em casa, faz seu primeiro ponto em Copas

Canadá e Bósnia fizeram um dos jogos menos esperados desta Copa do Mundo, mas entregaram emoção. Os donos da casa arrancaram um empate em 1 a 1 em bela jogada e derrubaram um tabu: conquistaram o primeiro ponto da história do país em Mundiais.

Até esta sexta-feira (12), eram 6 partidas em 2 Copas (1986, no México, e 2022, no Qatar), com 6 derrotas, 2 gols marcados e 12 sofridos.

Os donos da casa correram muito para tentar fazer valer ao mando de campo e avançaram contra os europeus durante todo o jogo. Pressionaram a saída de bola durante todo o primeiro tempo, apoiados no ponta Millar, camisa 11 veloz e driblador, que puxava a bola para a linha de fundo na tentativa de encontrar algum espaço no ataque.

Mas a defesa bósnia, estacionada na área, deixou poucas oportunidades.

Os canadenses, sem conseguir adentrar a área com a bola no chão, insistiram no jogo áereo, uma solução ineficiente contra uma equipe cuja especialidade é justamente a disputa no alto.

E foi assim que os bósnios abriram o placar: numa jogada ensaiada de escanteio, Kolasinac deu uma casquinha na primeira trave, e o centroavante Lukic, de 1,93 m, cabeceou para o gol em uma das únicas finalizações da equipe no período.

A ausência dos destaques Alphonso Davies (Canadá) e Edin Dzeko (Bósnia), ambos no banco por problemas físicos, pioraram as perspectivas de um jogo já pouco técnico.

No restante do primeiro tempo, o time europeu, alto e forte fisicamente, conseguiu proteger sua grande área apesar de falhar em algumas sobras de bola.

Mais ágeis, mas sem pontaria, os canadenses não conseguiram aproveitar as poucas oportunidades que tiveram de arrematar para o gol.

No segundo tempo, o canadense Oluwaseyi agitou a partida com duas jogadas que quase resultaram em gol.

O jogo virou uma correria: teve bola no travessão e muitos contra-ataques do Canadá.

Aos 33 minutos da segunda etapa, Larin entrou no lugar de Oluwaseyi e, logo seguida, recebeu um lindo passe de Promise David para marcar de voleio, da entrada da área.

Este foi o primeiro jogo no estádio de Toronto, que receberá outras seis partidas nesta Copa. O país terá ainda mais sete jogos em Vancouver.