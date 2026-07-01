Camisa rasgada e cabeçada: Gabriel Magalhães e Haaland reacendem faíscas da Premier League

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Brasil e Noruega entrarem em campo em Nova Jersey, neste domingo (5), pelas oitavas de final, Haaland provavelmente vai deixar de lado as sandálias da humildade que tem calçado nas entrevistas pós-jogo da Copa do Mundo.

Nos Estados Unidos, já disse que a França ganharia deles e que, contra o Brasil, as chances são "muito pequenas".

Mas ao ver do outro lado o zagueiro Gabriel Magalhães, provavelmente o espírito vai ser de guerreiro viking, com direito a muito empurra-empurra, dedos em riste e trocações de insultos em português, inglês e norueguês. Se bobear, vai sobrar até remada para algum lado.

Isso porque a disputa entre Magalhães, do Arsenal, e Haaland, do City, começou a transcender a própria rivalidade entre as equipes, as que mais pontuam nos últimos anos da Premier League.

Nos últimos quatro anos, com os dois como protagonistas, foram dois títulos do City, treinado por Pep Guardiola, sempre com o Arsenal em segundo -na conquista de 2023/24, o título foi por dois pontos de diferença.

Neste ano, depois de uma longa espera, veio o troco do Arsenal, novamente em disputa com o City. Só em 2024/25 que o título ficou com o Liverpool -seguido na tabela por Arsenal e City.

No jogo mais tenso da última temporada do Inglês, o vice-líder Manchester City recebeu o líder Arsenal no Etihad Stadium pela 33ª rodada.

Com o jogo empatado em 1 a 1, aos 19min do segundo tempo, Haaland consegue tomar a frente de Gabriel Magalhães e completar o cruzamento para decretar a vitória. Mas o jogo não terminou ali.

Pouco depois, o brasileiro -em uma marcação mano a mano- tentou evitar que o norueguês fizesse o pivô e puxou sua camisa antes que ele girasse o corpo. A famosa cena com Haaland com a malha azul clara rasgada reclamando com o árbitro (que não deu cartão) ficou famosa.

Mais alguns minutos e Magalhães sobe nas costas de Haaland para evitar um contra-ataque, no meio de campo. O norueguês perde a paciência e os dois ficam encostados cabeça a cabeça, como fazem os lutadores de MMA no dia da pesagem.

Magalhães ainda empurra a cabeça do norueguês, para desespero de Pep Guardiola à beira do campo, pedindo que o VAR interferisse para expulsar o brasileiro.

Essa não foi a única faísca ou provocação. Os dois já discutiram após confrontos, já teve um amiguinho gritando na cara do outro para comemorar gol, como fez Gabriel na surpreendente goleada por 5 a 1 em fevereiro de 2025.

Gabriel Magalhães, 28, estreou no Arsenal em setembro de 2020, e fez até gol na vitória dos Gunners por 3 a 0. Haaland entrou na Premier League dois anos depois, também com gol (dois) diante do West Ham.

Em quatro temporadas, são oito confrontos entre os dois na Premier League, com 3 vitórias do City, 3 empates e 2 triunfos dos Gunners.

Em dois desses duelos, o time de Manchester não marcou gols, ambos na temporada 2023/24: vitória do Arsenal por 1 a 0 no Emirates, e 0 a 0 no jogo de volta, no Etihad Stadium -após este confronto, os dois se abraçaram e conversaram cordialmente.

Nas outras seis partidas entre eles, mesmo em empates ou derrotas, Haaland deixou a sua marca. Teve gol de cabeça, gol em arrancada, gol se antecipando dentro da área... e em quase todos, Gabriel saiu na foto da conclusão do norueguês -por perto, mas batido.

Mas aconteceu também um golzinho de Magalhães, no empate por 2 a 2, em Manchester, em 2024 -aproveitando uma cobrança de escanteio, a principal arma londrina.

CONFRONTOS GABRIEL MAGALHÃES (ARSENAL) x HAALANDA (MACNHESTER CITY)

- 2022/23 - Arsenal 1 x 3 Manchester City (1 gol de Haaland)

- 2022/23 - City 4 x 1 Arsenal (1 gol de Haaland)

- 2023/24 - Arsenal 1 x 0 Manchester City

- 2023/24 - City 0 x 0 Arsenal

- 2024/25 - City 2 x 2 Arsenal (1 gol de Haaland e 1 gol de Gabriel)

- 2024/25 - Arsenal 5 x 1 City (1 gol de Haaland)

- 2025/26 - Arsenal 1 x 1 Manchester City (1 gol de Haaland)

- 2025/26 - City 2 x 1 Arsenal (1 gol de Haaland)

- Community Shield 2023: Arsenal 1(4) x (1) 1 City

- Copa da Liga Inglesa 2026: Arsenal 0 x 2 City

Ocorreram ainda dois confrontos fora do campeonato nacional, no mítico estádio de Wembley, arena em que o atacante norueguês não costuma ter um bom retrospecto.

No primeiro, em 2023, válido pela Community Shield (jogo que abre a temporada inglesa, como a nossa Supercopa), empate em 1 a 1 e título do time de Londres nos pênaltis. No segundo, na recente final da Copa da Liga Inglesa, 2 a 0 e troféu para o City, mas sem gols do camisa 9.

Para o confronto entre Brasil e Noruega, Gabriel Magalhães deve comemorar que o norueguês não terá ao lado o belga Doku, o português Bernardo Silva, o francês Cherki ou o senegalês Semenyo para municiá-lo. Mas terá seu colega de Arsenal, Odegaard.

Durante a Copa do Mundo, Haaland marcou 5 gols em três partidas disputadas em sua estreia na competição -atrás apenas do argentino Messi e do francês Mbappé, ambos com um gol a mais.

Gabriel comanda ao lado de Marquinhos uma defesa que sofreu dois gols em quatro partidas. O zagueiro do Arsenal ganhou 18 disputas aéreas, com 83,3% de eficiência, de acordo com o FolhaStats.

Depois da Copa, qualquer que seja o resultado, norueguês e brasileiro já têm encontro marcado: no dia 16 de agosto, Arsenal (campeão inglês) e Manchester City (campeão da Copa da Inglaterra) disputam a Community Shield, em Cardiff. Mais faísca em campo neutro à vista.