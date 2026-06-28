Caminho do Brasil até a final da Copa pode ter Inglaterra nas quartas de final e Argentina na semifinal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caminho do Brasil até a final pode ter confrontos contra Inglaterra e Argentina nas quartas de final e na semifinal, respectivamente, se todos confirmarem o favoritismo. As três seleções se classificaram como líderes de seus grupos na primeira fase.

Antes, a seleção brasileira (primeira do Grupo C) enfrenta o Japão (segundo do Grupo F), nesta segunda-feira (29), às 14h, pela fase de 32. Se avançar, terá como adversário nas oitavas o vitorioso entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam na terça (3), também às 14h.

Na mesma chave, a Argentina (líder do Grupo J) estreia na fase eliminatória contra Cabo Verde (segundo do Grupo H) na sexta (2), às 19h, para depois pegar nas oitavas quem vencer entre Egito e Austrália.

A trajetória até a decisão tem ainda um encontro nas quartas com o primeiro colocado do Grupo K, definido entre Portugal e Colômbia, que jogariam pela liderança depois da conclusão deste texto.

A Inglaterra, que venceu o Panamá neste sábado (27) para terminar como líder do Grupo L, tem como primeiro adversário na etapa eliminatória um dos oito melhores terceiros colocados, cuja definição sairá até o final da fase de grupos, ainda no sábado.

A partida está marcada para quarta-feira (1º), às 13h.

Os confrontos envolvendo os terceiros colocados foram baseados em uma lista de combinações prévias feita pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) que desconsiderava duelos entre equipes do mesmo grupo.

Veja os confrontos confirmados na fase de 32 da Copa Do outro lado do chaveamento estão as seleções de Alemanha, França, Holanda, Croácia e Espanha, que só encontrarão o Brasil em uma eventual decisão, marcada para dia 19 de julho, em Nova Jersey.