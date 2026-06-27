Cabo Verde faz história e vai ao mata-mata da Copa do Mundo; Uruguai é eliminado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das quatro seleções novatas na Copa do Mundo, junto com Uzbequistão, Curaçao e Jordânia, Cabo Verde fez história nesta sexta-feira (26) e conquistou uma vaga na fase de 32 seleções, a primeira do mata-mata.

A seleção do goleiro sensação Vozinha empatou por 0 a 0 com a Arábia Saudita e ficou em segundo no Grupo H, com 3 pontos (três empates).

A Espanha, de Lamine Yamal, confirmou a liderança do grupo ao vencer o Uruguai por 1 a 0. Além de garantir a classificação para o mata-mata, a seleção hispânica eliminou o time azul-celeste do Mundial da América do Norte.

A seleção espanhola enfrentará Áustria ou Argélia na quinta-feira (2), às 16h. A líder do Grupo H aguarda o vencedor do confronto direto entre as duas seleções pela segunda colocação do Grupo J, neste sábado (27), às 23h.

Em busca de mais um resultado histórico, Cabo Verde enfrentará a Argentina de Lionel Messi na próxima sexta-feira (3), às 19h.

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GRUPO I

Com o time totalmente reserva, a Noruega enfrentou a França, que não poupou nenhum titular, pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo. E tomou uma goleada de 4 a 1 no estádio de Boston (EUA).

Ousmane Dembélé roubou a cena com um hat-trick (três gols) e comandou a vitória que consolidou os franceses na liderança do grupo. O artilheiro Kylian Mbappé não marcou desta vez. Os colegas de time estão com quatro gols cada um neste Mundial.

Com o resultado, eles aguardam o fechamento da rodada para saber seu adversário na fase de 32 um dos oito melhores terceiros colocados.

Os noruegueses, que ficaram na segunda posição, têm duelo marcado contra a Costa do Marfim, na terça-feira (30), às 14h. Quem vencer enfrentará o classificado de Brasil x Japão.

No outro confronto do Grupo I, o Senegal goleou o Iraque por 5 a 0, conseguiu 3 pontos e reverteu o saldo negativo de -3 para +2, melhorando suas condições para de cavar uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados. Encerrado o dia, a Fifa confirmou que a seleção africana irá para a fase de 32.

GRUPO G

As quatro seleções do Grupo G chegaram ao último jogo da primeira fase da Copa do Mundo, na madrugada deste sábado (27), com chances de classificação para a fase de 32, a primeira do mata-mata.

Duas delas (Bélgica e Egito) tiveram êxito, e o Irã ainda pode garantir a vaga como um dos melhores terceiros colocados. Só a Nova Zelândia foi eliminada.

Segundo colocado do grupo, o Egito empatou por 1 a 1 com o Irã e vai enfrentar a Austrália na etapa com 32 seleções na próxima sexta-feira (3). Os gols foram de Saber, para o Egito, e Rezaeian, para o Irã.

O vencedor desse duelo terá pela frente nas oitavas de final o ganhador de Argentina x Cabo Verde.

A Bélgica, que ficou em primeiro após golear a Nova Zelândia por 5 a 1, terá de aguardar o desfecho da fase de grupos para saber o rival no mata-mata, que será um dos melhores terceiros colocados.

Os gols belgas foram marcados por Trossard (2), De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers. Just descontou para a Nova Zelândia.