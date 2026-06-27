Cabo Verde elimina Arábia Saudita com empate, avança e vai pegar Argentina
(UOL/FOLHAPRESS) - Cabo Verde e Arábia Saudita empataram por 0 a 0 nesta sexta-feira (26), em Houston, nos Estados Unidos, pela última rodada do grupo H da Copa do Mundo. Com o resultado, Cabo Verde avança para a segunda fase e irá enfrentar a Argentina, enquanto a Arábia foi eliminada.
Cabo Verde entrou em campo sabendo que um empate seria o bastante para passar de fase. Com a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha no outro jogo do grupo H, a seleção africana assumiu o segundo lugar, ultrapassando os uruguaios e garantindo vaga direta na segunda fase já o Uruguai foi eliminado, sem conseguir se classificar entre os terceiros melhores.
Cabo Verde termina na segunda colocação do grupo H com 3 pontos após três empates, atrás da líder Espanha, que fechou com 7 pontos. O Uruguai ficou em 3º com 2 pontos e à frente da lanterna Arábia Saudita, também eliminada da Copa com 2 pontos.
Na próxima fase, Cabo Verde enfrentará a Argentina, primeira colocada do grupo J. Os argentinos já garantiram a primeira posição do J após vitórias contra Áustria e Argélia, e não podem mais ser ultrapassados graças ao critério de confrontos diretos.
COMO FICOU O GRUPO H
1º - Espanha: 7 pontos (saldo 5 e 5 gols pró)2º - Cabo Verde: 3 pontos (saldo 0 e 2 gols pró)3º - Uruguai: 2 pontos (saldo -1 e 3 gols pró)4º - Arábia Saudita: 2 pontos (saldo -4 e 1 gols pró)
O PLANO DE CABO VERDE
A seleção cabo-verdiana entrou em campo sabendo da possibilidade de não precisar vencer para terminar em segundo lugar no grupo. Com um empate contra a Arábia Saudita e contando com uma vitória da Espanha, os africanos ultrapassariam o Uruguai na tabela.
Dessa forma, os comandados de Pedro Bubista jogaram com o regulamento "debaixo do braço". Com menos de 5 minutos de jogo, Cabo Verde deu uma demonstração de como levaria a partida.
A seleção africana ficou tocando a bola no campo de defesa e fez cera em duas faltas sofridas. Em uma delas, o meia João Paulo fingiu que foi acertado no rosto, apesar do contato ter sido de raspão no corpo.
COMO FOI O JOGO
O jogo em Houston começou mais pegado do que o que foi visto na Copa até aqui. Abdulhamid levou o cartão amarelo pela falta em João Paulo, por lance temerário. Logo depois, foi a vez de Wagner Pina ser amarelado por acertar a mão no rosto de Salem Al-Dawsari em disputa de bola.
A primeira boa chance de gol do 1º tempo aconteceu aos 17 minutos, e foi para a Arábia Saudita. Salem Al-Dawsari recebeu bom cruzamento na área, mas finalizou em cima da marcação de Wagner Pina.
Na volta do intervalo, Kevin Pina quase fez um golaço para Cabo Verde logo aos 5 minutos. O volante avançou pela direita, soltou uma bomba de fora da área e bola passou tirando tinta do gol de Al-Owais.
Na reta final da partida, Cabo Verde cresceu e chegou perto de fazer seu gol. Laros Duarte, irmão de Deroy, entrou em campo e já chegou perdendo uma chance inacreditável. Aos 29 minutos, o cabo-verdiano recebeu passe açucarado de Nuno da Costa, ficou cara a cara com Al-Owais, mas chutou em cima do goleiro saudita, desperdiçando o gol da vitória.
Aos 39, Nuno da Costa fez bela jogada pela direita, mas errou na finalização mandando direto para a lateral. Em outro lance, Nuno cruzou pela direita nas mãos de Al-Owais, mas o goleiro saudita deixou escapar, mas o zagueiro saudita afadtou o perigo para longe. No último lance, Cabo Verde perdeu mais uma grande chance, com Nuno da Costa tocando para Varela, que bateu para fora de cara para o gol.
CABO VERDE
Vozinha; Wagner Pina (Moreira), Borges, Roberto Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (Laros Duarte), Ryan Mendes (Garry Rodrigues); Willy Semedo (Varela), Livramento (Nuno da Costa). T.: Pedro Bubista.
ARÁBIA SAUDITA
Al-Owais; Boushal (Al-Harbi), Al-Tambakti (Lajami), Al-Amri, Nasser Al-Dawsari; Al-Khaibari (Al-Juwayr), Kanno, Abdulhamid, Mandash (Al-Hamdan); Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari (Al-Shamat). T.: Giorgos Donis.
Local: NGR Stadium, Houston (EUA)Hora: 21h (horário de Brasília)
Árbitro: François Letexier (França)
Cartões amarelos: Abdulhamid, Nasser Al-Dawsari e Al-Buraikan (SAU); Wagner Pina (CAB)