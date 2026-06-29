Bruno Guimarães se isola como líder de assistências na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Bruno Guimarães somou a sua quarta assistência na classificação do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo.

O camisa 8 deu a assistência para a virada brasileira. O meio-campista achou Gabriel Martinelli, dentro da área, para colocar a bola na rede aos 50 minutos do segundo tempo.

Brasileiro deixou outros nomes para trás no top 3. Michael Olise, da França, Alexander Isak, da Suécia, somam três passes para gol cada um na competição.

As assistências de Bruno Guimarães foram contra Marrocos, Escócia (duas vezes) e Japão. Ele tem sido um dos pilares do meio-campo da seleção brasileira.

"Um jogo com a cara do Brasil. Sofremos até o final, mas no final dá tudo certo. Foi uma noite muito especial para mim, para a minha família. Fazer um gol ali no fim, do jeito que foi, foi emocionante. A equipe mereceu. É bom que continue assim, jogando com esse espírito", disse Bruno Guimarães, em entrevista para o sportv após o jogo.

O time de Ancelotti agora aguarda o vencedor entre Costa do Marfim e Noruega, para saber quem será o adversário nas oitavas de final. As seleções vão a campo nesta terça-feira, às 14h. O jogo das oitavas será no próximo domingo, às 17h (horário de Brasília).

"A gente sabia que, no primeiro tempo, a gente tinha que ter pesado um pouco mais a área [adversária]. Tava difícil entrar. No segundo tempo, o professor pediu para a gente pesar a área. Tivemos uma outra chance numa bola que foi um pecado não ter entrado. O goleiro fez uma grande defesa. Mas é o espírito de equipe. Feliz pelo Martinelli", afirmou ainda o jogador.