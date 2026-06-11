Bruno Guimarães elogia Ancelotti e diz que Neymar na Copa não é surpresa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas da Copa, o volante Bruno Guimarães rasgou elogios ao técnico Carlo Ancelotti e comentou a convocação de Neymar para o Mundial. A seleção estreia no sábado, às 16h (de Brasília), contra Marrocos.

Bruno Guimarães afirmou que a convocação de Neymar não é uma surpresa. O camisa 10 não havia sido testado por Ancelotti, mas acabou conseguindo a sua vaga entre os 26.

"Neymar nunca será uma surpresa na seleção nacional. Ele é um craque e tem uma ótima carreira usando a camisa da seleção. Confiamos que ele está bem e apto para nos ajudar em campo com todo o seu talento", disse Guimarães ao jornal AS.

O volante fez uma série de elogios ao técnico Carlo Ancelotti. Segundo ele, o italiano foi um dos técnicos que mais deu confiança na carreira.

"Ele é um dos treinadores que mais me deu confiança na minha carreira na seleção nacional. Desde o primeiro dia ele tentou conversar comigo, perguntar onde eu me sentia mais confortável... Isso me deu liberdade e me permitiu dar o meu melhor desempenho também na seleção nacional. Um técnico que já conquistou tudo na carreira e que tem muita inteligência para ajustar um time e gerenciar um vestiário", disse o jogador.

O meio-campista acredita no coletivo da seleção. Ao ser perguntado se concordava com a frase de Casemiro de que essa seria a Copa de Vini Jr. e Raphinha ele preferiu valorizar o conjunto.

"São dois jogadores que não precisam de apresentação e que estão entre os melhores do mundo pelo que jogaram nas últimas temporadas. Esperamos ser fortes coletivamente. Acho que, com uma participação coletiva forte, o talento dos nossos jogadores vai se destacar", falou Guimarães.

O fato de o Brasil não chegar como um favorito nas pesquisas não incomoda Bruno Guimarães. Ao ser perguntado sobre quem detém o favoristismo, ele citou a Espanha.

"Acho que rótulos ou favoritismo são mais um problema para quem está de fora. Focamos no que temos que fazer dia após dia. Vamos nos esforçar para chegar preparados e prontos para todos os desafios. A Espanha realiza trabalhos de longo prazo que fazem uma grande diferença. Além disso, é claro, de ter ótimos jogadores. Sem dúvida, é um dos times que chega forte à Copa do Mundo", disse.

Titular nos amistosos pré-Copa, Bruno Guimarães deve estar entre os 11 iniciais na partida contra Marrocos. O duelo ocorre no sábado.