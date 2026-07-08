Bruno Guimarães desabafa após pênalti perdido diante da Noruega na Copa: 'Pior dor dos meus 28 anos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após a Noruega eliminar o Brasil da Copa do Mundo, Bruno Guimarães comentou o pênalti perdido e a derrota da seleção canarinho no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em texto publicado nas redes sociais. O volante foi escolhido para cobrar a penalidade sofrida por Matheus Cunha.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães bateu no canto esquerdo de Nyland, que defendeu e impediu a abertura do placar. A equipe norueguesa venceu por 2 a 1.

"O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida", escreveu.

Considerando apenas os pênaltis cobrados no tempo regulamentar ou na prorrogação, sem incluir as disputas por pênaltis, Bruno Guimarães é o primeiro jogador da seleção brasileira desde Zico a desperdiçar uma cobrança durante uma partida do Mundial.

Segundo o jogador, perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final "é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar".

Bruno Guimarães disse ter encontrado conforto ao lado da família quando chegou em casa após o dia mais triste de sua vida e afirma ter refletido sobre o esporte.

"A primeira coisa que meus filhos falaram, quando acordei, foi: 'Papai, vamos jogar bola?'. E aqui eu entendi que, independentemente de dias ruins ou bons, o futebol será sempre o meu grande amor. Assumo a minha responsabilidade, como sempre fiz, e não é agora que seria diferente", comentou.

O atleta também declarou estar muito triste pela forma como a campanha brasileira terminou, mas acredita ter "certeza de que Deus sabe de tudo", além de ter agradecido pela oportunidade de estar no torneio.

"O sonho não acabou. Ele segue vivo no meu coração e no de milhares de apaixonados pelo nosso país. Tempo agora de refletir, recuperar as minhas forças junto da minha família e voltar ainda mais forte", afirmou.