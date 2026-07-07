Bruno Guimarães aponta pior dor da vida após eliminação na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Guimarães se manifestou nas redes sociais após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O meio-campista perdeu um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega pelas oitavas de final do Mundial.

O camisa 8 afirmou que sente "a pior dor dos meus 28 anos de vida". O meia disse que não iria "fugir" após a queda da seleção e que " ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar".

"O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida. [...] Eu já passei por tanta coisa que só eu sei? Tenho a certeza de que, por pior que eu esteja me sentindo agora, tudo vai passar", disse Bruno Guimarães, no Instagram.

O jogador assumiu a responsabilidade e avisou que "o sonho não acabou". Ele destacou que agora é tempo para refletir e recuperar as forças.

"Assumo a minha responsabilidade, como sempre fiz, e não é agora que seria diferente. Triste demais pela forma como terminou, mas com a certeza de que Deus sabe de tudo. [...] O sonho não acabou. Ele segue vivo no meu coração e no de milhares de apaixonados pelo nosso país", afirmou ainda o jogador.