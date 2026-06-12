Briga entre mexicanos interrompe entrada ao vivo de repórter na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma briga entre torcedores interrompeu uma entrada ao vivo de um repórter no entorno do Estádio Azteca após a vitória mexicana sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (11).

O repórter Carlos Hernández falava ao vivo quando dois homens começaram a trocar socos atrás dele, no meio da rua. A cena apareceu no enquadramento e levou a emissora a cortar a transmissão e voltar para o estúdio.

Apresentadores reagiram com risadas ao ver a confusão no ar, e o repórter não foi atingido. Poucos minutos depois, Hernández voltou ao vivo para explicar o motivo do tumulto.

Hernández disse que a discussão começou por causa de uma cobrança para transporte de torcedores após a partida. "Está tudo bem. Foi bem intenso, bastante. E tudo isso aconteceu porque estavam cobrando 400 pesos por pessoa para levar as pessoas daqui do Portão 8 até a Gran Sur. A confusão começou porque havia umas cinco pessoas querendo ir até lá e estavam cobrando 400 pesos cada uma. Aí acabou acontecendo essa briga por aqui", afirmou, ao vivo na Fox Sports México.