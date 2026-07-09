Brasileiros invadem perfil da namorada de Haaland com mensagens de elogio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carisma de Erling Haaland conquistou fãs em todo o mundo durante a Copa do Mundo e, apesar do artilheiro norueguês ter eliminado a Seleção nas oitavas de final do campeonato, os brasileiros não ficaram imunes ao loiro. Internautas acharam o perfil do Instagram da namorada do jogador e inundaram os comentários das fotos do casal com elogios e mensagens de amor.

O craque namora Isabel Haugseng Johansen, que também já foi jogadora de futebol. Ambos se conheceram ainda adolescentes, quando jogavam pelo clube norueguês Bryne Fotballklubb, mas começaram a namorar apenas em 2021. O casal tem um filho, nascido em 2024.

Nas redes, brasileiros comentaram que não é possível ficar com "ranço" do loiro por muito tempo e muitos declararam que irão torcer para a Noruega vencer a disputa, pois assim, pelo menos, o Brasil terá sido eliminado pelo campeão.

Outros comentários em português exaltam a beleza da moça, elogiam o casal e coroam Isabel como a mais nova "diva" dos brasileiros.

"Oii! Faz um favor pra gente: convence ele a eliminar a Argentina. Aí a gente perdoa tudo!", brincou uma internauta.