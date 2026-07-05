Brasileiros criticam Bruno Guimarães após eliminação na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Guimarães teve as redes sociais tomadas por críticas de torcedores brasileiros, na noite deste domingo (5), após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O volante deixou o gramado como um dos principais vilões da eliminação brasileira por causa do pênalti desperdiçado ainda no primeiro tempo. Com o placar em 0 a 0, o jogador do Newcastle cobrou no canto direito, mas parou na defesa do goleiro Ørjan Nyland.

No perfil do camisa 8 no Instagram, torcedores publicaram mensagens como "pipoqueiro", "imperdoável", "vai aprender a cobrar pênaltis" e "entregou a bola na mão do goleiro".

Bruno Guimarães vinha sendo um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em cinco partidas, distribuiu quatro assistências e chegou ao confronto contra a Noruega como o principal garçom do torneio.

Esta foi a segunda participação do meio-campista em uma Copa do Mundo. Ele também integrou o elenco brasileiro no Mundial de 2022. Ao todo, soma 46 partidas pela seleção e três gols marcados.