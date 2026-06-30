Brasileiros celebram eliminação da Alemanha na Copa

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (29) não foi dia dos torcedores brasileiros celebrarem apenas a classificação suada da seleção brasileira às oitavas da Copa do Mundo 2026. À noite, houve festa pela eliminação da Alemanha, derrotada nos pênaltis pelo Paraguai na fase de 32.

Assim que Canale bateu e converteu a última cobrança, moradores de locais como Copacabana, bairro da zona sul do Rio, foram festejar nas janelas de prédios.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Gritos e barulho de cornetas tomaram conta do ambiente. A Alemanha foi algoz do Brasil na Copa de 2014, quando aplicou 7 a 1 na seleção comandada por Felipão. Nessa Copa de 2026, fez barulho na primeira fase ao repetir o placar e aplicar 7 a 1 em Curaçao.

Festa parecida foi vista em São Paulo. Na região de Pinheiros, moradores foram às janelas com vuvuzelas celebrar a queda da tetracampeã mundial.

Em um bar na Barra Funda, torcedores ainda vestidos com a camisa do Brasil acompanharam a partida do Paraguai em telões. Ao final, uma nova festa se formou.

O JOGO

A partida, que terminou 1 a 1, foi disputada na noite desta segunda em Boston, pela fase dos 32 da Copa do Mundo.

Agora, a seleção sul-americana aguarda o vencedor da partida entre França e Suécia, que será nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília). O jogo das oitavas está marcado para sábado (4), às 18h.

Os pênaltis terminaram com o placar de 4 a 3 para o Paraguai. Canale anotou o pênalti da classificação.

O goleiro Orlando Gill, herói do jogo, defendeu as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade -Jonathan Tah mandou para longe. Neuer pegou o de Balbuena-Sanabria desperdiçou.