Brasileiro aumenta esperança em título do Brasil conforme Copa acontece

(UOL/FOLHAPRESS) - Após quase duas semanas de Copa do Mundo, o torcedor brasileiro tem aumentado a sua esperança na seleção. Pelo menos é o que aponta a pesquisa da Ipsos-Ipec realizada entre os dias 13 e 17 de junho.

O BRASILEIRO NA COPA

A pesquisa aponta que 73% dos brasileiros acreditam que a seleção tem alguma chance de vencer a Copa do Mundo. Deste número, a grande maioria (54%) acredita que as chances são pequenas, enquanto o restante acham que o cenário é muito favorável ao título.

Apesar da maioria acreditar na seleção, o levantamento deixa claro que os mais jovens são os mais otimistas. A geração adulta e mais idosa tem menos esperança no Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Os entrevistados também revelaram que o maior sentimento ao longo da competição é de "esperança" seguido de "alegria" e "otimismo". O sentimento nacionalista também é um destaque da pesquisa, exaltado pela palavra "brasilidade", que cresceu 5 pontos e apareceu em 14% das respostas.

O brasileiro vai aumentando a sua animação conforme vai acontecendo a Copa do Mundo. A consulta aponta que houve um aumento de ânimo do brasileiro de 48% em abril para 56% em junho destes, 20% se identificam como "muito animado".

A pesquisa considerou 2 mil entrevistas desde a estreia do Brasil na Copa do Mundo, em 13 de junho. A Ipsos-Ipec ressalta uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A SELEÇÃO NA COPA

O Brasil define seu caminho no mata-mata da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24), contra a Escócia, às 19h (de Brasília). A seleção joga pela liderança do grupo C, mas para isso precisa vencer e fazer saldo maior que Marrocos. A equipe africana joga contra o Haiti no mesmo horário.

O líder do grupo vai enfrentar na fase eliminatória o 2º colocado do grupo F (Holanda, Japão ou Suécia). As possibilidades de adversário são as mesmas para o 2º colocado, a depender dos resultados da 3º rodada da fase de grupos.