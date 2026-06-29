Brasil x Japão muda horário de INSS, bancos, lojas e supermercados; veja como fica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo do Brasil contra o Japão às 14h desta segunda-feira (29) na Copa do Mundo de 2026 vai alterar o funcionamento de agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), de bancos, de órgãos públicos. Supermercados e lojas também poderão ter horário especial.

As mudanças no serviço público seguem regras da portaria 4.779/2026, publicada pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) no início de junho. Serviços essenciais não podem parar. A portaria estabelece normas para o expediente dos servidores durante as partidas da seleção brasileira.

O INSS vai encerrar os atendimentos nas agências às 11h, retomando apenas na terça-feira (30). A central 135 terá atendimento humano suspenso entre 13h e 17h, e depois retornará até 22h. O Meu INSS e o atendimento por robôs por telefone funcionam por 24 horas. Veja como pedir aposentadoria.

As agências bancárias também terão expediente reduzido na segunda (29) e devem fechar às 11h. Os locais que abrem às 10h funcionarão das 8h às 11h, enquanto as agências que iniciam o atendimento às 9h manterão o horário de abertura, mas vão encerrar às 11h.

Segundo regra da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos que estiverem em shoppings, aeroportos e outros locais com horários diferentes poderão definir o próprio expediente, conforme cada estabelecimento. É necessário informar antes os clientes por meio de avisos nas unidades.

Atendimento por caixas eletrônicos, internet banking e banco por telefone funcionam 24 horas, e o sistema do Pix segue sem ser interrompido.

Como fica o pagamento de contas?

O diretor de serviços e segurança da Febraban, Raphael Mielle, orienta os clientes a antecipar as operações que dependam de atendimento presencial.

"A recomendação é que os clientes se programem com antecedência para realizar operações que exigem atendimento presencial e, sempre que possível, utilizem os canais digitais", afirmou.

Não haverá suspensão do pagamento de contas. A orientação é para que os clientes antecipem o que for possível, mas mantenham agendados e/ou façam débito automático para contas de consumo e tributos em geral, que podem ter acréscimos de juros por atraso.

Funcionamento de órgãos federais e compensação de jornada dos servidores

A portaria federal não determinou ponto facultativo em nenhum dos dias de jogos nem a suspensão das atividades da administração pública federal. Há estados ou cidades que terão ponto facultativo.

No caso do governo federal, a portaria autoriza a flexibilização da jornada de trabalho nos dias de jogos do Brasil, desde que haja compensação das horas combinada com o chefe de cada setor.

No dia em que as partidas da seleção ocorrerem às 14h, como nesta segunda, servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários poderão deixar o trabalho a partir das 11h.

Os dirigentes de cada órgão deverão organizar as escalas para garantir a continuidade dos serviços públicos, especialmente aqueles considerados essenciais. Quem optar por manter a jornada regular poderá trabalhar normalmente.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre os dias 3 de agosto e 30 de setembro. Os funcionários públicos, incluindo temporários, poderão compensar até duas horas por dia, enquanto estagiários terão limite de uma hora diária. Quem participa do Programa de Gestão fará a compensação por meio do cumprimento das entregas previstas no plano de trabalho, que pode ser em home office.

Caso as horas não sejam compensadas dentro do prazo, haverá desconto.

Funcionamento de órgãos públicos estaduais e municipais

Os serviços públicos estaduais em São Paulo vão parar três horas antes do início da partida, ou seja, 11h (horário de Brasília). No entanto, os considerados serviços essenciais, como os da área da saúde, segurança e infraestrutura básica, funcionarão normalmente.

A regra vale para todos os jogos da seleção disputados em dias úteis e durante o horário comercial, entre 8h e 18h.

Decreto publicado pelo governo estadual diz que servidores dispensados durante o horário da partida deverão compensar as horas não trabalhadas até 30 de outubro.

Já os serviços da Prefeitura de São Paulo terão o expediente encerrado às 12h, e as horas não trabalhadas também deverão ser compensadas.

Funcionamento de shoppings e lojas

No varejo, as lojas devem fechar, em média, 30 minutos antes do início do jogo e reabrir após o apito final, como costuma acontecer quando a seleção joga durante o horário comercial nas Copas do Mundo.

É o caso das lojas Pernambucanas, que vão interromper o atendimento durante o jogo. A Centauro, que vende artigos esportivos, vai ficar de portas abertas até às 13h (horário de Brasília) e fechar durante o jogo. Ambas retornam após o final da partida.

A Renner, por sua vez, manterá o funcionamento normal em todas as unidades. Do mesmo modo será a operação nas lojas da Natura. Nestas, serão adotadas escalas de revezamento nas unidades para que os funcionários acompanhem as partidas.

Já as equipes administrativas trabalharão em home office e interromperão as atividades meia hora antes do início dos jogos, com a volta meia hora depois 30 do final.

Nos shoppings, a tendência também é de funcionamento normal das áreas comuns e da praça de alimentação durante as partidas.

Nos restaurantes de alguns empreendimentos do grupo Allos, que administra dezenas de shopping centers pelo país, haverá a transmissão dos jogos, segundo a empresa. Entre os centros de compras da rede estão o Shopping Villa Lobos, em Pinheiros, o Shopping Metrô Santa Cruz, na Vila Mariana, e o Plaza Sul Shopping, na Vila Prudente.

A abertura das lojas será facultativa no horário das partidas. Cada uma deverá definir o funcionamento, com paradas que variam entre 30 minutos e uma hora antes e depois da partida.

Funcionamento de supermercados

Quem precisar reforçar os armários ou comprar petiscos e bebidas para a hora do jogo precisa atentar-se às regras adotadas pelo supermercado onde costuma fazer compras.

Alterações no horário de funcionamento, nas escalas de trabalho e nas operações são definidas por cada estabelecimento, segundo a Apas (Associação Paulista de Supermercados).

As unidades do Atacadão, do Carrefour e do Sam's Club, por exemplo, manterão o atendimento durante os jogos.

Confira o funcionamento de INSS, bancos e órgãos públicos federais

- INSS: agências abertas até as 11h

- Central 135: atendimento humano suspenso das 13h às 17h. Depois será retomado até 22h; atendimento eletrônico funciona normalmente, por meio de robôs, 24 horas por dia

- Meu INSS: portal e aplicativo disponíveis 24 horas

- Bancos: atendimento presencial até as 11h, mas agências de shoppings e aeroportos podem definir outros tipos de horários e atendimentos, desde que informem os clientes com avisos antes

- Caixas eletrônicos: funcionam 24 horas, assim como internet banking, banco por telefone e sistema do Pix

- Órgãos federais: servidores encerrarão o expediente às 11h, com compensação obrigatória das horas

- Serviços essenciais como saúde, limpeza, transporte e outros: funcionam sem interrupção, com organização de escalas, conforme a gerência de cada setor.