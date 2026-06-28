Brasil x Japão leva bares e restaurantes de São Paulo a abrirem na segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disputa entre Brasil e Japão na Copa do Mundo 2026 levou bares e restaurantes de São Paulo a mudarem a rotina nesta segunda-feira (29). O jogo começa às 14h (horário de Brasília), em um dia da semana em que parte do setor costuma fechar as portas para descanso.

A expectativa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) é que a disputa no início da tarde beneficie os restaurantes, diferente dos jogos da seleção brasileira na fase de grupos, que aconteceram à noite. Os bares, mais frequentados à noite, também estão se adaptando.

"Copa é Copa. Mesmo que seja uma segunda-feira, a expectativa é muito alta. Já temos muitos ingressos vendidos, fora os que não compram antecipado e chegam na hora", diz Júlio Solto, um dos sócios do bar Seu Justino, na zona oeste, que normalmente não abre às segundas-feiras.

Vendidos a R$ 40 cada, os ingressos dão direito a um período de open bar de cerveja e a apresentações de DJ e de um grupo de pagode.

Levantamento feito pela Abrasel mostra que bares e restaurantes que pretendem transmitir os jogos esperam um aumento de até 20% nas receitas durante a Copa. Segundo o presidente da entidade, Paulo Solmucci, a liberação antecipada de funcionários por parte das empresas pode impulsionar o setor no dia do jogo, já que muita gente pode preferir comer vendo o jogo perto do trabalho. "Com pouco tempo para chegar em casa, acreditamos que o movimento será bom", diz.

A reportagem consultou estabelecimentos de diferentes regiões da capital paulista e encontrou estratégias variadas para aproveitar o movimento esperado. Há casas que vão abrir, apesar de fecharem às segundas-feiras, enquanto outras vão antecipar a abertura, eliminar a pausa da tarde ou adaptar o atendimento para o dia do jogo.

Segunda-feira é o dia de folga no Velho Rabo, mas nesta semana as três unidades vão fechar só na terça. "É o melhor negócio, a casa fica cheia em todos os jogos do Brasil na Copa", disse o proprietário Luciano Mantovani.

O Bar do Vito, o Chacrinha Bar e o Heavy House, todos na região central, também decidiram abrir as portas, apesar de normalmente não funcionarem às segundas. Na zona leste, o Bar do Berinjela e o Quintal do Espeto seguiram o mesmo caminho e vão transmitir a partida.

O Bar Original, na zona sul, e do O'Malley's, na zona oeste. Ambos costumam abrir no fim da tarde, mas iniciarão o expediente mais cedo para receber os torcedores.

Já o Pirajá, com unidades em diferentes regiões da cidade, ficará de portas abertas durante toda a tarde, cancelando a pausa entre o atendimento do almoço e o expediente da noite. O jogo terá transmissão em áudio. Tanto o Pirajá quanto o Original pertencem à rede Cia Tradicional de Comércio.

No Tatu Bola, espalhado pelas zonas oeste, norte e leste, a mudança será no almoço. Nesse dia, a casa deixará de oferecer o bufê, para evitar dificuldades na operação diante do aumento esperado no fluxo de clientes.

O otimismo do setor tem como base o desempenho da última Copa do Mundo. Bares e restaurantes registraram aumento de cerca de 30% no faturamento só na primeira semana do torneio de 2022, diz a Abrasel.

"É unir o útil ao agradável: nossa seleção bombando e o bar também", diz Solto.