Brasil volta a campo em setembro contra a Austrália; veja calendário após a Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira já tem data para voltar a campo após ser eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os primeiros compromissos do time de Carlo Ancelotti rumo ao Mundial de 2030 serão dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente.

Os confrontos fazem parte da primeira Data Fifa após a Copa e inauguram o novo ciclo da seleção. A série foi anunciada pela Federação Australiana e confirmada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A tendência é que a lista de convocados ainda tenha nomes que atuaram na Copa. O grupo teve a maior média de idade de todas as seleções brasileiras que disputaram Mundiais, com 28,7 anos, e, por isso, há a expectativa de que boa parte dos nomes não atue em 2030.

Dos 26 convocados para o Mundial de 2026, 42,3% têm 30 anos ou mais. O mais velho é o goleiro Weverton, com 38 anos. Depois vêm Alex Sandro, com 35, e Casemiro, Neymar e Danilo, todos com 34.

Neste domingo (12), a CBF divulgou um vídeo nas redes sociais no qual projeta um "novo ciclo" para a equipe. No último, foram quatro técnicos desde o Mundial de 2022, realizado no Qatar Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. A entidade prometeu "mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro". O técnico italiano tem contrato até 2030.

A janela de setembro marcará a estreia de um novo modelo de calendário aprovado pela Fifa para o futebol de seleções. Em vez de duas Datas Fifa separadas, uma em setembro e outra em outubro, haverá um único período de 16 dias, de 21 de setembro a 6 de outubro, durante o qual cada seleção poderá disputar até quatro partidas.

Por isso, a CBF trabalha para aproveitar a concentração mais longa e fechar um terceiro amistoso. A tendência é que a partida seja disputada na Ásia, possivelmente em Singapura, embora ainda não haja confirmação sobre adversário, local ou data. Caso a negociação não avance, o compromisso pode ser transferido para a Data Fifa de novembro.

Depois da janela de setembro e outubro, o calendário internacional prevê mais um período para seleções, de 9 a 17 de novembro. Espera-se que o Brasil faça outros amistosos antes do fim do ano, mas a CBF ainda não anunciou adversários.

O planejamento para 2027 também permanece parcialmente indefinido. A seleção tem Datas Fifa previstas para março, junho, setembro e novembro, mas ainda não se sabe quando começarão as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2030. A Conmebol ainda não anunciou o formato nem o calendário da competição.

A indefinição está relacionada ao modelo inédito do próximo Mundial. A Copa de 2030 será disputada principalmente em Espanha, Portugal e Marrocos, mas terá partidas inaugurais em Argentina, Paraguai e Uruguai, em celebração ao centenário da competição.

Como os três países sul-americanos já têm vaga assegurada no torneio, Conmebol e Fifa ainda discutem como será a disputa das Eliminatórias. É possível até o aumento para 64 seleções já no próximo torneio.

Antes disso, a principal competição oficial da seleção será a Copa América de 2028, reservada para os meses de junho e julho. A Conmebol ainda não definiu sede nem calendário do torneio, embora Estados Unidos, Equador e uma candidatura conjunta de Argentina, Paraguai e Uruguai estejam entre os interessados em receber a competição.

Internamente, a CBF também prepara o início do novo ciclo. Após um período de recesso do departamento de seleções, o planejamento será retomado em agosto. A pré-lista de convocados para a primeira Data Fifa precisará ser enviada no início de setembro, quando Ancelotti iniciará a preparação para a mais longa janela de seleções já adotada pela Fifa.