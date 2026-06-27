Brasil vai usar uniforme principal contra o Japão, e goleiros jogarão de roxo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil jogará com seu uniforme número 1 na partida contra o Japão, na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo.

A Fifa definiu que o Brasil jogará com camisa amarela, calção azul e meião branco. Os goleiros brasileiros vestirão o uniforme todo roxo.

O Japão jogará com conjunto de camisa branca, com calções e meiões pretos. Os goleiros usarão uniforme todo verde.

A equipe de arbitragem usará camisa vermelha, segundo divulgou a Fifa.

A definição dos uniformes para as partidas da Copa é feita pela própria Fifa. A entidade define os conjuntos usados nos jogos com base nos documentos enviados pelas seleções.

A combinação dos uniformes da próxima segunda é diferente do confronto de 2006, na fase de grupos. Naquele ano, o Brasil usou camisa branca e calções e meiões brancos, enquanto o Japão foi a campo com uniforme todo azul.