Brasil vai jogar com meiões pretos; entenda como uniformes da Copa são escolhidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil terá uma combinação diferente de uniforme em sua segunda partida na Copa de 2026, contra o Haiti, nesta sexta-feira (19). A seleção jogará de meias pretas, camisa e calção da cor azul.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Confira o raio-X da seleção brasileira na Copa A estreia desse uniforme aconteceu no início deste mês, no último amistoso de preparação para a Copa, na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, em Cleveland (EUA).

Na sexta (19), o Haiti vai usar camisa, calção e meiões brancos, em contraste absoluto com a combinação do Brasil.

A seguir, tire suas dúvidas sobre como são escolhidas as cores dos uniformes da Copa.

Há regras para as cores dos uniformes das seleções?

Por regra, as seleções enviam à Fifa suas combinações de uniformes A e B, e a organizadora do torneio decide qual será usado em cada partida, sempre prezando para que os times não usem cores parecidas, que possam confundir.

Além disso, a entidade proíbe que as seleções exibam patrocínios comerciais e mensagens consideradas religiosas ou políticas. Nesta Copa, o próprio Haiti teve que alterar o design de sua camisa, que incluía uma referência à Batalha de Vertières, marco da independência do país.

O que as seleções precisam comunicar à Fifa sobre seus uniformes?

As seleções devem apresentar à entidade pelo menos duas cores de uniformes, que devem ser diferentes e contrastantes, uma mais clara e outra mais escura.

É a empresa de material esportivo que decide as cores?

Elas são definidas em acordo entre as federações e as empresas de material esportivo. As cores do uniforme não necessariamente devem fazer parte da bandeira nacional -basta observar casos como os da Holanda (uniforme laranja; bandeira vermelha, branca e azul), da Austrália (uniforme verde e amarelo; bandeira azul, branca e vermelha), do Japão (uniforme azul; bandeira branca e vermelha) e do próprio Brasil em 2026.

Por iniciativa da Nike, o uniforme atual da seleção brasileira teria uma versão vermelha, cor que não está na bandeira do país, mas essa camisa acabou sendo barrada pela CBF.

Cada seleção escolhe as cores que usará em cada jogo?

A Fifa prefere que cada seleção use suas cores principais, mas, se há algum conflito com o uniforme adversário, há uma série de regras para chegar a um contraste aceitável.

Sempre que possível, a entidade define uma combinação de uniforme claro contra uniforme escuro, como Brasil e Haiti, permitindo que pessoas com daltonismo, por exemplo, acompanhem a partida com mais facilidade.

Há uma avaliação de mercado antes do lançamento dos uniformes?

O desenvolvimento dos uniformes muitas vezes começa anos antes do lançamento e, assim como o de outros materiais esportivos de grandes marcas, pode incluir testes de receptividade com pequenos conjuntos de torcedores ("focus groups").

Isso nem sempre impede o nascimento de polêmicas, como a inclusão do "Vai Brasa" nos meiões e nas camisas de treino da seleção neste ano (outra ideia depois abortada pela CBF) e o uniforme de 2018 da Espanha, com uma faixa vertical que parecia remeter à bandeira republicana do país, uma monarquia.