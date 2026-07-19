Brasil termina a Copa do Mundo de 2026 na 11ª posição

A Espanha conquistou neste domingo (19) seu segundo título mundial ao derrotar a Argentina na decisão da Copa do Mundo em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e, claro, terminou o torneio na dianteira da classificação final do Mundial.

Na primeira edição sediada por três países, o México teve a melhor campanha entre os anfitriões, com o 9º lugar. Os Estados Unidos terminaram em 12º, e o Canadá foi o 14º.

Na 11ª posição, o Brasil igualou sua segunda pior campanha em Mundiais, repetindo o desempenho que teve em 1966, na Inglaterra. Apenas na Itália, em 1934, a seleção brasileira ficou abaixo disso, quando sua posição final foi 14º, quando perdeu na estreia em uma competição que era toda disputada no formato de mata-matas.