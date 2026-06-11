Brasil terá esquema especial de energia durante jogos da seleção na Copa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) anunciou nesta quinta-feira (11) um esquema especial para garantir o suprimento de eletricidade durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

O esquema prevê a suspensão de intervenções em equipamentos, monitoramento das condições meteorológicas para identificar riscos e a divulgação de um boletim sobre o comportamento da demanda na hora dos jogos.

As medidas restritivas serão impostas em um período entre duas horas antes e duas horas depois de jogos considerados estratégicos.

"Não serão autorizadas intervenções que possam provocar corte de carga ou elevar o risco de interrupção do fornecimento de energia em qualquer região do país", disse o ONS, em comunicado distribuído nesta quinta.

"A exceção fica restrita a intervenções inadiáveis, cuja postergação possa representar riscos à vida humana, à integridade dos equipamentos ou à segurança operativa do sistema elétrico", prossegue o texto.

O operador explica que, normalmente, o sistema começa a sentir impactos por volta de duas horas antes das partidas, com a interrupção de atividades laborais em virtude do deslocamento das pessoas para o local onde vão assistir os jogos.

"Durante o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo do jogo, ocorre uma elevação rápida da carga, influenciada pela desmobilização das pessoas diante da televisão, aproveitando o momento para a realização de atividades domésticas", diz.

Ao fim do jogo, é iniciada uma nova rampa de elevação do consumo. O desafio para o ONS é equilibrar as variações bruscas de demanda com a geração de energia das diversas fontes que compõem o sistema brasileiro.

O esquema especial contempla os jogos da primeira fase da Seleção Brasileira, as semifinais e a final da Copa. Jogos de fases eliminatórias anteriores só serão contemplados se o Brasil avançar.

"Durante esses jogos, é comum que o país pare, o que tem um impacto direto na operação do SIN [Sistema Interligado Nacional]", afirmou, em nota, o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

"Mas estamos preparados para garantir uma resposta segura e confiável durante a competição, assegurando que o sistema responda adequadamente às variações de demanda da sociedade", disse Rea.