Brasil tem o hino mais emocionante da Copa, diz The Athletic

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hino nacional do Brasil foi classificado como um dos mais bonitos do mundo e o melhor entre as 48 nações que disputam a Copa do Mundo de 2026, segundo um ranking do The Athletic, departamento de jornalismo esportivo do The New York Times.

A classificação considerou a capacidade de os hinos emocionarem jogadores e fãs, o fato de não serem longos e o alcance junto a audiências de outras nacionalidades. O brasileiro foi descrito como uma "tour de force musical", com muitas palavras cantadas rapidamente sobre coragem e a amada terra natal.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats "O destaque é, sem dúvidas, os 28 segundos da introdução orquestrada", escreveu o The Athletic. A publicação também destacou como frase principal um trecho da quarta estrofe da letra de Joaquim Osório Duque Estrada: "Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança à terra desce"

Na segunda posição, a publicação americana incluiu a França. Seu hino, La Marseillaise, é classificado como um clássico do gênero e chegou a ser banido. "Marchemos, marchemos, que um sangue impuro regue os sulcos dos nossos campos", foi a frase considerada como a mais importante.

O segmento esportivo do New York Times colocou o hino da Inglaterra na última posição da lista, considerado terrível. "A música se arrasta e a letra", diz a publicação, "é sobre um velho". O velho, no caso, é o rei. O hino inglês começa com famoso "Deus salve o nosso precioso rei, vida longa ao nosso nobre rei."

A Escócia, que também faz parte do Reino Unido, aparece mais perto da outra ponta da lista, com nota 9 de 10 no ranking de emotividade, no quinto lugar. O hino escocês, diz o jornal, é gritado em meio ao som de gaitas de fole e orgulho.

Também no topo da classificação estão os hinos de Colômbia, Portugal e Equador, todos com a nota 9 em capacidade de emocionar.

Os Estados Unidos, um dos três anfitriões do torneio deste ano, aparecem com seu hino nacional em 11º lugar no ranking do The Athletic, com nota 8 e destaque para a frase que trata da "terra dos livres e lar dos bravos".

O hino do Canadá ficou em 17ª. O trecho final do hino é descrito como emocionante e capaz de causar arrepios, "aquele momento brega, mas bonito".

O do México ficou em 18º, descrito pela publicação com uma canção que "trata de muita luta, mas soa muito inspiradora".

A publicação americana cita ainda a Itália, que não conseguiu se classificar para Copa deste ano. "Se eles tivessem se classificado, ganhariam certamente a Copa do Mundo dos hinos nacionais."