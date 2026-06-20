Brasil tem duas caras contra o Haiti na segunda partida na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória por 3 a 0 contra o Haiti, a primeira na Copa do Mundo, o Brasil chegou à liderança do Grupo C.

De quebra, a seleção comandada por Carlo Ancelotti recuperou o primeiro lugar na artilharia histórica dos Mundiais, com 241 gols contra 239 da Alemanha.

No entanto, nem tudo são boas notícias para a seleção, que perdeu Raphinha aos 40min do primeiro tempo.

O time continua demonstrando dificuldades de associação entre os atacantes. Contra o Haiti, as principais articulações partiam da intermediária de defesa da seleção, perto do círculo central.

No segundo tempo, o mapa de calor mostra um recuo da seleção, com a bola rondando a área do goleiro Alisson --o que não aconteceu na etapa inicial.

O mapa que mostra por onde a bola circulou no campo traz uma linha azul mais escura na intermediária defensiva brasileira, com a participação principalmente de Gabriel Magalhães, Casemiro e Danilo.

Já a associação entre os atacantes Raphinha, Vinicius Junior e Matheus Cunha é clara ou inexistente.

O mapa não mostra, por exemplo, os lances em que Raphinha saiu impedido, recebendo bons passes de Bruno Guimarães --mas estando ligeiramente adiantado.

O mapa de calor corrobora a ideia, com a mancha vermelha mais escura um pouco atrás do círculo central, tentando atrair a marcação haitiana para fazer associações mais longas para furar a defesa caribenha.

A área também foi ocupada por Lucas Paquetá e Casemiro, que recuaram para dar opções a Gabriel Magalhães e Marquinhos.

Foi dali que surgiram dois dos três gols do Brasil. Após Lucas Paquetá roubar a bola no meio-campo, tocou para Vinicius Junior.

Ele avançou pela faixa central e passou para Matheus Cunha ampliar o placar para 2 a 0, finalizando no canto esquerdo do goleiro Placide.

Ainda pela faixa central, Paquetá lançou Vinicius Junior, que avançou livre pela esquerda e chutou para marcar o terceiro gol da seleção brasileira.

A partida também teve um Raphinha mais acionado pela ponta direita enquanto esteve em campo --algo que não aconteceu no primeiro tempo contra Marrocos.

MAIS ATRÁS NO 2º TEMPO

No segundo tempo, o mapa já mostra uma presença maior da seleção brasileira na área defensiva.

Em contraste com a etapa inicial, quando houve seis finalizações, o Brasil chutou apenas duas vezes após o intervalo, mesmo aumentando a presença de atacantes em detrimento de meio-campistas em campo, como Endrick e Gabriel Martinelli.

A seleção caribenha passou a rondar mais a área brasileira, com Derrick Etienne sendo acionado pela ponta esquerda do ataque.

O mapa de calor mostra também que as manchas amarelas no campo de defesa haitiana diminuíram.

Depois de passar o primeiro tempo sem nenhuma finalização, foram sete chutes do Haiti contra a meta de Alisson na etapa final.