Brasil tem de pagar R$ 325 mil em multas à Fifa por cartões amarelos na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem de pagar 50 mil francos suíços (cerca de R$ 325 mil) à Fifa pelos cinco cartões amarelos recebidos por jogadores da seleção na Copa do Mundo de 2026 até agora.

A multa de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 65 mil) por cartão amarelo está prevista no código disciplinar da entidade. O valor aumenta para cartões vermelhos, mas até o momento nenhum jogador brasileiro foi expulso nesta edição.

Procurada pela reportagem, a Fifa não informou se o pagamento das multas deve ser feito imediatamente após as partidas ou só ao final do torneio.

Dos cinco cartões amarelos recebidos pela seleção até agora, quatro foram na fase de grupos: Roger Ibañez e Casemiro, contra Marrocos; Danilo Santos, contra o Haiti; e Danilo, contra a Escócia. Na fase de 32, contra o Japão, Danilo foi punido novamente com um cartão amarelo.

A Fifa diz que os recursos obtidos com as multas são reinvestidos no futebol, em repasses a federações e associações filiadas à entidade.

O valor da multa varia de acordo com a competição.

Na Copa do Mundo masculina e no Mundial de Clubes masculino, são 10 mil francos suíços (cerca de R$ 65 mil) por cartão amarelo, 15 mil francos suíços (cerca de R$ 97 mil) por cartão vermelho indireto e 20 mil francos suíços (cerca de R$ 130 mil) por cartão vermelho direto. Os valores para a Copa do Mundo feminina são a metade.

Em torneios menores, como as Copas do Mundo sub-17, sub-20 e de futsal, além das Olimpíadas, as multas caem consideravelmente: 500 francos suíços (cerca de R$ 3.200) por cartão amarelo, 1.000 francos suíços (cerca de R$ 6.500) por cartão vermelho indireto e 1.500 francos suíços (cerca de R$ 9.800) por cartão vermelho direto.