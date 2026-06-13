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Brasil tem ampla vantagem em Copas, mas perdeu últimos jogos de africanos

por Folhapress
Publicado em 13/06/2026 às 10:38
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira registra um retrospecto amplamente favorável em Copas do Mundo, mas foi derrotada nos últimos confrontos contra africanos, ligando o alerta para a partida contra Marrocos neste sábado (13), às 19h, na abertura do Grupo C, no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos EUA.

Ao todo, foram oito jogos em Copas contra seleções africanas, com sete vitórias brasileiras, uma derrota, 20 gols marcados e apenas três sofridos.

Brasil detinha uma invencibilidade de 48 anos até 2022, quando foi derrotado por Camarões por 1 a 0, no Qatar.

BRASIL CONTRA AFRICANOS EM COPAS DO MUNDO

_Invencibilidade foi quebrada em 2022_

- 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota

- 20 gols marcados, 3 gols sofridos

Marrocos enfrentou a seleção brasileira apenas uma vez em Copas do Mundo e foi goleado por 3 a 0, na França, em 1998. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols na partida válida pela 1ª fase.

Aquele foi o primeiro dos 15 gols de Ronaldo em Copas. Ele é o segundo maior artilheiro de todos os tempos em Mundiais, atrás do alemão Miroslav Klose, com 16.

BRASIL x MARROCOS

_Seleções se enfrentaram três vezes, com vantagem para os brasileiros_

**Brasil 2 x 0 Marrocos**

1997 - Amistoso - Belém (PA)

**Brasil 3 x 0 Marrocos**

1998 - Copa do Mundo - Nantes (França)

**Brasil 1 x 2 Marrocos**

2023 - Amistoso - Tânger (Marrocos)

Na história do confronto, Brasil e Marrocos se enfrentaram outras duas vezes, em amistosos.

Em 1997, em jogo preparatório para a Copa da França, a seleção brasileira venceu por 2 a 0, em Belém (Pará), com dois gols de Denílson.

Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** O último jogo entre as duas equipes aconteceu em 2023, em Tânger (Marrocos), com vitória dos donos da casa por 2 a 1.

Foi a primeira partida do Brasil após a eliminação na Copa de 2022, com Ramon Menezes como técnico iniciando o ciclo de trocas que culminou na contratação do italiano Carlo Ancelotti.

Do elenco atual do Brasil, quatro jogadores começaram essa partida: Ibañez, Casemiro (autor do gol brasileiro), Lucas Paquetá e Vini Jr.

BRASIL X ÁFRICA

_Jogos contra seleções do continente em Copas do Mundo_

**Brasil 3 x 0 Zaire (atual RD Congo)**

1974 - 1ª fase

**Brasil 1 x 0 Argélia**

1986 - 1ª fase

**Brasil 3 x 0 Camarões**

1994 - 1ª fase

**Brasil 3 x 0 Marrocos**

1998 - 1ª fase

**Brasil 3 x 0 Gana**

2006 - Oitavas-de-final

**Brasil 3 x 1 Costa do Marfim**

2010 - 1ª fase

**Brasil 4 x 1 Camarões**

2014 - 1ª fase

**Brasil 0 x 1 Camarões**

2022 - 1ª fase