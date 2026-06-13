Brasil tem ampla vantagem em Copas, mas perdeu últimos jogos de africanos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira registra um retrospecto amplamente favorável em Copas do Mundo, mas foi derrotada nos últimos confrontos contra africanos, ligando o alerta para a partida contra Marrocos neste sábado (13), às 19h, na abertura do Grupo C, no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos EUA.
Ao todo, foram oito jogos em Copas contra seleções africanas, com sete vitórias brasileiras, uma derrota, 20 gols marcados e apenas três sofridos.
Brasil detinha uma invencibilidade de 48 anos até 2022, quando foi derrotado por Camarões por 1 a 0, no Qatar.
BRASIL CONTRA AFRICANOS EM COPAS DO MUNDO
_Invencibilidade foi quebrada em 2022_
- 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota
- 20 gols marcados, 3 gols sofridos
Marrocos enfrentou a seleção brasileira apenas uma vez em Copas do Mundo e foi goleado por 3 a 0, na França, em 1998. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols na partida válida pela 1ª fase.
Aquele foi o primeiro dos 15 gols de Ronaldo em Copas. Ele é o segundo maior artilheiro de todos os tempos em Mundiais, atrás do alemão Miroslav Klose, com 16.
BRASIL x MARROCOS
_Seleções se enfrentaram três vezes, com vantagem para os brasileiros_
**Brasil 2 x 0 Marrocos**
1997 - Amistoso - Belém (PA)
**Brasil 3 x 0 Marrocos**
1998 - Copa do Mundo - Nantes (França)
**Brasil 1 x 2 Marrocos**
2023 - Amistoso - Tânger (Marrocos)
Na história do confronto, Brasil e Marrocos se enfrentaram outras duas vezes, em amistosos.
Em 1997, em jogo preparatório para a Copa da França, a seleção brasileira venceu por 2 a 0, em Belém (Pará), com dois gols de Denílson.
Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** O último jogo entre as duas equipes aconteceu em 2023, em Tânger (Marrocos), com vitória dos donos da casa por 2 a 1.
Foi a primeira partida do Brasil após a eliminação na Copa de 2022, com Ramon Menezes como técnico iniciando o ciclo de trocas que culminou na contratação do italiano Carlo Ancelotti.
Do elenco atual do Brasil, quatro jogadores começaram essa partida: Ibañez, Casemiro (autor do gol brasileiro), Lucas Paquetá e Vini Jr.
BRASIL X ÁFRICA
_Jogos contra seleções do continente em Copas do Mundo_
**Brasil 3 x 0 Zaire (atual RD Congo)**
1974 - 1ª fase
**Brasil 1 x 0 Argélia**
1986 - 1ª fase
**Brasil 3 x 0 Camarões**
1994 - 1ª fase
**Brasil 3 x 0 Marrocos**
1998 - 1ª fase
**Brasil 3 x 0 Gana**
2006 - Oitavas-de-final
**Brasil 3 x 1 Costa do Marfim**
2010 - 1ª fase
**Brasil 4 x 1 Camarões**
2014 - 1ª fase
**Brasil 0 x 1 Camarões**
2022 - 1ª fase