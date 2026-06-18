Brasil tem 84% de chance de ir ao mata-mata da Copa; Alemanha lidera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil tem 84,3% de chance de se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo, segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O QUE ACONTECEU

A seleção brasileira é a 14ª com mais chances de avançar. Na primeira rodada, o Brasil empatou com Marrocos por 1 a 1 e tem Haiti e Escócia pela frente, nesta ordem.

Quem tem mais chances de ir ao mata-mata é a Alemanha, com 98,4%. A seleção goleou Curaçao por 7 a 1 na estreia e disparou na ponta do Grupo E. Argentina (98,1%) e Suécia (96,9%) fecham o top 3.

Entre as seleções mais tradicionais, Espanha, Holanda e Uruguai são as que têm menos chances, ainda que estejam acima dos 50%. Elas têm 77,7%, 74,9% e 67,3%, respectivamente.

O Haiti é quem está mais ameaçado. A seleção tem só 16,2% de chances de avançar perdeu para a Escócia na estreia e ainda vai encarar Brasil e Marrocos na fase de grupos, dois adversários que estão no top 10 do ranking da Fifa.

Os estreantes Curaçao e Jordânia fecham o top 3 das seleções com menos chances de passarem de fase. Eles têm apenas 19,2% e 21,5% de possibilidade de avançar.

A Copa do Mundo de 2026 tem mais vagas no mata-mata. Com o aumento para 48 seleções, a Fifa definiu que passam aos playoffs não apenas os primeiros e segundos colocados da chaves, como também os oito melhores terceiros  são 12 grupos. A entidade adicionou uma fase a mais de jogos eliminatórios antes das oitavas.

CHANCES DE CLASSIFICAÇÃO PARA O MATA-MATA

Alemanha (Grupo E) - 98,4%

Argentina (Grupo J) - 98,1%

Suécia (Grupo F) - 96,9%

Estados Unidos (Grupo D) - 96,8%

México (Grupo A) - 95,7%

França (Grupo I) - 95,3%

Noruega (Grupo I) - 95,3%

Costa do Marfim (Grupo E) - 95,2%

Coreia do Sul (Grupo A) - 94%

Áustria (Grupo J) - 93,9%

Austrália (Grupo D) - 92,9%

Escócia (Grupo C) - 90,9%

Inglaterra (Grupo L) - 85,4%

Brasil (Grupo C) - 84,3%

Marrocos (Grupo C) - 83,4%

Bélgica (Grupo G) - 81,5%

Croácia (Grupo L) - 80,7%

Portugal (Grupo K) - 80%

Espanha (Grupo H) - 77,7%

Holanda (Grupo F) - 74,9%

Egito (Grupo G) - 73,5%

Suíça (Grupo B) - 73,4%

Japão (Grupo F) - 70,5%

Colômbia (Grupo K) - 68,2%

Uruguai (Grupo H) - 67,3%

Qatar (Grupo B) - 65,7%

Canadá (Grupo B) - 64,8%

Bósnia (Grupo B) - 62,6%

Irã (Grupo G) - 62,4%

RD Congo (Grupo K) - 60,9%

Arábia Saudita (Grupo H) - 59,9%

Cabo Verde (Grupo H) - 59,3%

Uzbequistão (Grupo K) - 57,5%

Panamá (Grupo L) - 54,7%

Senegal (Grupo I) - 52,4%

Equador (Grupo E) - 51,5%

Gana (Grupo L) - 47,1%

Argélia (Grupo J) - 46,5%

Nova Zelândia (Grupo G) - 46,2%

Tchéquia (Grupo A) - 43,7%

Paraguai (Grupo D) - 40,4%

Turquia (Grupo D) - 36,3%

África do Sul (Grupo A) - 34%

Tunísia (Grupo F) - 29,3%

Iraque (Grupo I) - 23,8%

Jordânia (Grupo J) - 21,5%

Curaçao (Grupo E) - 19,2%

Haiti (Grupo C) - 16,2%

COMO ESTÃO OS GRUPOS?

Grupo A México - 3 pontos Coreia do Sul - 3 pontos Tchéquia - 0 ponto África do Sul - 0 ponto

Grupo B Suíça - 1 ponto Canadá - 1 ponto Qatar - 1 ponto Bósnia - 1 ponto

Grupo C Escócia - 3 pontos Marrocos - 1 ponto Brasil - 1 ponto Haiti - 0 ponto

Grupo D Estados Unidos - 3 pontos Austrália - 3 pontos Turquia - 0 ponto Paraguai - 0 ponto

Grupo E Alemanha - 3 pontos Costa do Marfim - 3 pontos Equador - 0 ponto Curaçao - 0 ponto

Grupo F Suécia - 3 pontos Japão - 1 ponto Holanda - 1 ponto Tunísia - 0 ponto

Grupo G Nova Zelândia - 1 ponto Irã - 1 ponto Bélgica - 1 ponto Egito - 1 ponto

Grupo H Uruguai - 1 ponto Arábia Saudita - 1 ponto Cabo Verde - 1 ponto Espanha - 1 ponto

Grupo I Noruega - 3 pontos França - 3 pontos Senegal - 0 ponto Iraque - 0 ponto

Grupo J Argentina - 3 pontos Áustria - 3 pontos Jordânia - 0 ponto Argélia - 0 ponto

Grupo K Colômbia - 3 pontos RD Congo - 1 ponto Portugal - 1 ponto Uzbequistão - 0 ponto

Grupo LInglaterra - 3 pontos Gana - 3 pontos Panamá - 0 ponto Croácia - 0 ponto