Brasil sobe no ranking da Fifa após tropeço de Portugal na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira não entrou em campo nesta quinta-feira (18) pela Copa do Mundo de 2026, mas conseguiu avançar no ranking da Fifa. A equipe pentacampeã mundial ganhou uma posição na lista por causa do empate de Portugal diante da República Democrática do Congo, em duelo válido pelo grupo K do torneio.

Com a atualização, o Brasil passou do sexto para o quinto lugar, somando 1.765,34 pontos. Os portugueses perderam 12,76 pontos com o tropeço e caíram para a sétima posição (1.755,09), sendo ultrapassados também por Marrocos, que assumiu a sexta colocação com 1.755,62 pontos.

O segundo desafio na Copa do Mundo é logo ali! Seguimos focados na preparação. #BateNoPeitoRafael Ribeiro e Nelson Terme/CBF pic.twitter.com/595HzGZxow

O MAIOR ABISMO DA PRIMEIRA FASE

O salto na lista acentua ainda mais o favoritismo brasileiro para o próximo compromisso pela Copa do Mundo. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta o Haiti e, agora, a diferença entre as duas seleções no ranking da Fifa chega a 80 posições - o maior abismo entre todos os confrontos da primeira fase do torneio.

RANKING DA FIFA: TOPO INALTERADO

Nas primeiras colocações, nenhuma novidade. Argentina e França estrearam com vitória no Mundial e continuam com as melhores pontuações. Os argentinos lideram a lista com 1.889,06 pontos, seguidos de perto pelos franceses, que aparecem na cola com 1.887,11. Já a Espanha, que decepcionou ao empatar com Cabo Verde na rodada de abertura, está em terceiro lugar, com 1.856,03 pontos.