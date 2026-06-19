Brasil pode enfrentar centroavante do Haiti que marcou apenas um gol em 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Frantzdy Pierrot, 31, do Haiti, marcou apenas um gol em 2026. Ele é cotado para ser titular contra a seleção brasileira na partida desta sexta-feira (19), às 21h30, pela Copa do Mundo.

Segundo o portal alemão Transfermarkt, na última temporada, o jogador fez 5 gols nos 37 jogos que disputou. Destes, 4 gols foram marcados em 2025 e apenas 1 em 2026, já que as temporadas europeias englobam o 2º semestre de um ano e o 1º semestre do ano seguinte.

O camisa 20 do Haiti está emprestado desde fevereiro ao Caykur Rizespor, da Turquia, mas deve retornar ao AEK Atenas, da Grécia, na próxima temporada.

Desde que chegou ao time turco, jogou 11 partidas e não marcou nenhum gol ou assistência, sendo reserva na maioria das partidas. No início da temporada, ainda em 2025, marcou 4 gols e deu uma assistência em 21 partidas pelo AEK Atenas.

O único gol que marcou em 2026 saiu no dia 2 de junho, durante o amistoso entre Haiti e Nova Zelândia, vencido pelos caribenhos por 4 a 0.

Em toda a carreira, o centroavante marcou 91 gols e deu 29 assistências em 292 jogos.

Pierrot foi titular na partida contra a Escócia, a estreia do Haiti em Copas, e jogou os 90 minutos. Por conta da altura (1,94 m), seu forte é o jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. Ainda assim, ganhou apenas 4 das 9 bolas que disputou no ar na primeira rodada.

Além disso, finalizou três vezes, e só uma delas foi no gol. Deu apenas seis passes e errou um (83% de precisão).