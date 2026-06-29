Brasil perde o primeiro tempo contra o Japão por 1 a 0, após erro de passe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início do jogo, o Brasil conseguiu pressionar a seleção japonesa, com lançamentos e chutes de longa distância. O Japão se apresenta de maneira bastante organizada taticamente, com uma defesa bem fechada, o que favorece uma forte pressão ofensiva do lado brasileiro.

De longe, aos 12 minutos, Matheus Cunha colocou uma bola no canto direito do gol. O arqueiro conseguiu buscar o chute, mandando a bola para escanteio.

Em seguida, dois minutos depois, Casemiro levou um cartão amarelo após fazer uma falta no atacante japonês, que já estava a dois passos da área. A cobrança, entretanto, desviou na barreira brasileira.

Depois dos 15 minutos iniciais com superioridade brasileira, o jogo acabou se equilibrando. O Japão conseguiu alguns ataques perigosos e o time brasileiro teve mais dificuldade para penetrar na área japonesa.

Aos 28 minutos, tendo perdido a bola em um erro de passe, a seleção brasileira se encontrava aberta para o contra-ataque do Japão. Sano disparou do meio de campo para tocar de longe no canto direito de Alisson. 1 a 0 para o Japão.

Com 33 minutos jogados, Vinícius Júnior bateu de fora da área no meio do gol. O goleiro conseguiu realizar a defesa com tranquilidade. Cinco minutos depois, Matheus Cunha fez um lance parecido, com o mesmo resultado.

Na parte final da primeira etapa, a seleção de Ancelotti não conseguia montar jogadas de perigo. Além disso, errava passes fáceis e de curta distância, fazendo com que o Japão tivesse mais presença ofensiva.