Brasil passa Alemanha e recupera liderança histórica de gols em Copas
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os três gols do Brasil contra o Haiti, na Filadélfia, no primeiro tempo da partida desta sexta-feira (19), recolocaram a seleção brasileria de volta no topo do ranking de países com mais gols em Copa do Mundo.
Os tentos foram anotados por Matheus Cunha (2), do Manchester United, e Vinicius Junior, do Real Madrid. O Brasil chegou a 241gols em Mundiais.
Todos os gols foram anotados no primeiro tempo, com Cunha, aos 23min e 36min (gol que confirmou a virada), e Vinicius Junior, já nos acréscimos da etapa inicial.
Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira as estatísticas de Brasil x Haiti A liderança havia sido perdida para a Alemanha nos 7 a 1 contra Curaçao, que deixaram os campeões de 2014 com 239 gols, na ocasião, um a mais que o Brasil.
Antes do início do Mundial nos EUA, no México e no Canadá, os brasileiros estavam com a dianteira: 237 a 232. Os europeus, no entanto, se aproveitaram da fragilidade do rival caribenho para marcar a maior goleada da Copa até aqui, com um placar bem conhecido dos brasileiros.
A Alemanha precisa de dois gols para empatar com o Brasil ou três para ultrapassar. Os alemães entram em campo neste sábado (20), quando fazem a segunda partida na Copa contra Costa do Marfim, em Toronto.