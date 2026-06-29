Brasil liga o alerta para dois titulares pendurados nas oitavas da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma classificação suada contra o Japão, a seleção brasileira já foca nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de superar o próximo adversário, a comissão técnica precisará administrar uma situação incômoda: dois titulares vão entrar em campo pendurados.

O lateral-direito Danilo e o volante Casemiro foram advertidos com o cartão amarelo diante dos japoneses. Caso sejam punidos novamente nas oitavas ou em um eventual jogo das quartas de final, cumprirão suspensão automática na partida seguinte.

Jogar sob o risco de suspensão não é novidade para Casemiro nesta Copa do Mundo. O volante -melhor em campo contra o Japão- levou cartão amarelo logo no empate contra o Marrocos e precisou atuar pendurado diante de Haiti e Escócia.

Danilo também foi advertido na fase de grupos, mas em um cenário diferente: o lateral-direito levou o amarelo no terceiro jogo, contra a Escócia. Como os cartões foram zerados ao fim daquela fase, ele entrou em campo contra o Japão sem o peso da punição anterior.

QUANDO OS CARTÕES SÃO ZERADOS?

Pelo regulamento da Fifa, os cartões só são zerados na Copa do Mundo para a semifinal. Mas o atleta que receber o segundo justamente nas quartas de final, não fica livre da suspensão.

O Brasil aguarda o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário das oitavas. O jogo decisivo acontece no domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.