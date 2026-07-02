Brasil joga contra Noruega em dia de onda de calor e em estádio aberto, com chance de chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil enfrentará a Noruega no domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo durante uma onda de calor que chegou a Nova York na quarta-feira (1) e deve se prolongar até o fim de semana, segundo as autoridades locais.

A prefeitura de Nova York, cidade próxima ao Metlife Stadium (estádio onde a seleção brasileira disputará a partida) anunciou na segunda-feira (29), um plano de emergência para ondas de calor, com ampliação do número de "cooling centers" (centros de resfriamento, locais com ar-condicionado) e extensão do horário de funcionamento das piscinas públicas ao ar livre.

De acordo com o governo local, durante esta semana, a sensação térmica na cidade pode atingir os 44 ºC.

No dia do jogo do Brasil, as temperaturas já devem estar mais amenas mas ainda altas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia do país, os termômetros devem marcar 33°C durante o dia no distrito de East Rutherford (a cerca de 15 km da ilha de Manhattan), em Nova Jersey, onde está localizado o estádio.

Ainda de acordo com a agência, o dia por lá será parcialmente ensolarado, com 50% de chance de pancadas de chuva e trovoadas após as 14h.

À noite, há chance de pancadas de chuva e trovoadas antes das 20h. O céu ficará predominantemente nublado, com temperatura mínima em torno de 22°C.

A seleção do técnico Carlo Ancelotti fez sua estreia nesta Copa no MetLife Stadium, em uma partida contra o Marrocos que terminou empatada em 1 a 1, ainda na fase de grupos.

O estádio é totalmente aberto e não possui climatização, diferentemente do NRG Stadium, palco do jogo contra o Japão, que conta com um avançado sistema de ar condicionado, projetado para aliviar o calor durante os diversos eventos que o local abriga. Lá a temperatura fica entre 20°C e 21°C durante os jogos.

Apenas 5 dos 16 estádios desta Copa do Mundo são climatizados e/ou possuem teto retrátil ou fixo. Eles ficam localizados em Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles e Vancouver (Canadá).

Em caso de chuva no domingo, a partida pode ser atrasada. Isso porque os Estados Unidos possui um rigoroso protocolo a ser seguido em dias de tempestades. As interrupções dos jogos foram comuns durante o Mundial de Clubes do ano passado, também sediado no país.

A regra é parar as partidas imediatamente e retirar jogadores, comissões técnicas e torcedores quando há risco de descargas elétricas.

O país segue as recomendações do Serviço Nacional de Meteorologia, que determina a paralisação de eventos ao ar livre sempre que um raio atingir uma área em até 16 quilômetros do estádio.

Não há determinações específicas para os outros países-sede, México e Canadá. O regulamento da Copa do Mundo, contudo, prevê a possibilidade de alterações nesse protocolo em situações de "força maior".

Na terça-feira (30), a partida entre México e Equador foi atrasada em cerca de uma hora por causa das condições climáticas adversas. O jogo estava marcado para começar às 22h no Estádio Azteca, na Cidade do México. Por conta de uma tempestade acompanhada de raios, foi adiado para às 23h.