Brasil garante bolada de R$ 57,3 milhões com classificação na Copa

RIO DE JANEIRO, RJ, E NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Com a classificação para a fase de 16 avos da Copa do Mundo, a seleção brasileira já assegurou uma premiação de US$ 11 milhões (R$ 57,3 milhões) em premiação.

Foram US$ 9 milhões (R$ 46 milhões) pela participação na fase de grupo e um bônus de mais US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões) pelo avanço à segunda fase.

A seleção brasileira se classificou em primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos, após empatar com Marrocos por 1 a 1, na estreia; e vencer Haiti e Escócia por 3 a 0.

Marrocos também fez os mesmos sete pontos que o Brasil, mas ficou em segundo nos critérios de desempate.

O campeão da Copa do Mundo receberá uma bolada de US$ 50 milhões (R$ 260,4 milhões) da Fifa.

CONFIRA AS PREMIAÇÕES POR FASES

Fase de Grupos (Eliminados da 33ª à 48ª posição): US$ 9 milhões (R$ 46 milhões)

Segunda Fase (Eliminados da 17ª à 32ª posição): US$ 11 milhões (R$ 57,3 milhões)

Oitavas de final (5º ao 16º lugar): US$ 19 milhões (R$ 98,9 milhões)

4º Lugar: US$ 27 milhões (R$ 140,6 milhões)

3º Lugar: US$ 29 milhões (R$ 151 milhões)

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 171,9 milhões)

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 260,4 milhões)