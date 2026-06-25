Brasil fica do lado da chave da Argentina e pode enfrentar rivais nas semis

(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira definiu a sua posição na chave da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Líder do grupo C, o Brasil já sabe que está do mesmo lado da Argentina no caminho até a final do torneio.

O confronto contra os atuais campeões mundiais poderia acontecer na semifinal, caso as duas equipes sigam vivas no torneio. Outros rivais já definidos na chave brasileira são México e Suíça. Há também a possibilidade de pegar mais adversários fortes no caminho até a decisão, como o líder do grupo L (Inglaterra, Gana ou Croácia) nas quartas e do K (Colômbia ou Portugal) na semifinal.

Primeiro, o Brasil precisa pensar na fase 16-avos de final. Na segunda-feira, a equipe do técnico Carlo Ancelotti enfrentará o segundo colocado do grupo F - neste momento é o Japão, mas pode ser também Holanda ou Suécia. A partida acontece em Houston, a partir das 14 horas (de Brasília).

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CHAVE DO BRASIL NA FASE ELIMINATÓRIA DA COPA

16-avos de final

Data: 29 de junho - 14h (de Brasília)

Houston

Adversário: 2º colocado do grupo F (Holanda, Japão ou Suécia)

Oitavas de final

Data: 5 de julho - 17h (de Brasília)

Nova Jersey

Possíveis adversários: 2ºE ou 2ºI

Quartas de final

Data: 11 de julho - 18h (de Brasília)

Cidade: Miami (EUA)

Possíveis adversários: México, 3ºCEFHI, 1ºL ou 3ºEHIJK

Semifinal

Data: 15 de julho - 16h

Cidade: Atlanta (EUA)

Possíveis adversários: Argentina, 2ºH, 2ºD, 2ºG, Suíça, 3ºEFGIJ, 1ºK ou 3ºDEIJL

Final

Data: 19 de julho - 16h

Cidade: Nova Jersey (EUA)

Possíveis adversários: Alemanha, 3ºABCDF, 1ºI, 3ºCDFGH, África do Sul, Canadá, 1ºF, Marrocos, 2ºK, 2ºL, 1ºH, 2ºJ, EUA, 3ºBEFIJ, 1ºJ ou 3ºAEHIJ.