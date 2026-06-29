Brasil faz melhor jogo da Copa, e Japão respeitou demais, dizem brasileiros que trabalharam no país

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Brasil precisou de uma virada para vencer o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), no estádio de Houston, e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo.

Para dois brasileiros que acompanharam de perto a evolução do futebol japonês nas últimas décadas, o resultado refletiu menos a diferença técnica entre as seleções do que a maneira como a equipe asiática encarou a partida.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa "O Japão respeitou demais o Brasil. E que bom que fez isso. Eles tinham condição de fazer um pouco mais", afirmou Zé Ricardo, que comandou o Shimizu S-Pulse em 2022 e 2023, à reportagem.

Luis Flávio Buongermino conhece um Japão bem diferente daquele encontrado por Zé Ricardo.

Preparador físico da seleção japonesa que conquistou a primeira classificação do país para uma Copa do Mundo, em 1997, ele também trabalhou com Hajime Moriyasu quando o atual treinador japonês ainda era volante.

"A filosofia do Moriyasu é: se não puder ganhar, empata. Eles procuraram jogar por uma bola. Nos outros jogos não foi assim. Tocaram mais a bola, jogaram com mais confiança. Mas eu tinha plena confiança de que o Brasil ia passar", disse.

Para ambos, a criação da J-League, em 1992, mudou definitivamente o futebol do país. A distância para o Brasil diminuiu, mas não desapareceu.

"Há mais de duas décadas o futebol japonês vem evoluindo bastante. Existe um planejamento muito bacana, feito em 1992, quando foi criada a J-League. É um plano de desenvolvimento que tem muitas etapas e vai até 2050. O Japão não está crescendo à toa. Depois que passou a disputar Copa do Mundo, nunca mais ficou fora. A diferença entre Brasil e Japão nunca foi tão pequena", analisou Zé Ricardo.

Buongermino acompanhou parte dessa transformação dentro da seleção japonesa. Para ele, a principal mudança aconteceu na formação dos atletas.

"Antigamente, era muito difícil um jogador japonês sair para atuar na Europa. Hoje eles ganharam experiência. Houve também uma mudança muito grande na preparação física. Eles passaram a entender que um melhor preparo físico traz um melhor desempenho técnico", comentou.

Mesmo assim, Zé Ricardo disse que nunca acreditou em uma eliminação brasileira.

"Vejo o Brasil num crescimento muito legal nesta Copa do Mundo, apesar de todo o ciclo conturbado que nós tivemos. Eles ainda respeitam muito a nossa camisa, a nossa história. A vitória foi muito merecida."

Buongermino afirmou que a partida teve um roteiro que ele já imaginava.

"O Japão começou com uma linha de cinco e, muitas vezes, fez duas linhas de cinco. Dificultou a entrada do Brasil. O Brasil teve mais posse de bola, mas pouca objetividade porque eles não deixavam criar. Estavam jogando por uma bola, esperando um erro do Brasil."

Brasil equilibrado

A atuação brasileira agradou especialmente a Zé Ricardo. Para ele, foi a melhor da equipe de Carlo Ancelotti desde o início da Copa.

"Conceitualmente, acho que foi o melhor jogo do Brasil. Entendi e aprovei as poucas trocas que o Ancelotti fez. Casemiro é um cara de equilíbrio, principalmente na distribuição do jogo. O brasileiro tem essa característica de procurar herói ou bandido. Mas o Brasil ficou equilibrado o jogo todo."

O treinador resume esse tipo de partida em uma expressão que costuma usar com seus jogadores.

"Jogos como esse precisam dos três 'P': paciência, posse de bola e bom passe. O Brasil teve isso. Equilibrou muito bem os seus momentos, sofreu muito pouco em contra-ataque. Merecia ter feito o gol antes", analisa.

Nem a decisão de Carlo Ancelotti de deixar Neymar no banco o incomodou.

"Isso mostra todo o equilíbrio e o planejamento que a comissão técnica teve. Certamente, se fosse para a prorrogação, ele entraria. Naquele momento, era importante manter o equilíbrio e a posse de bola."

Buongermino, contudo, fez uma ressalva sobre o funcionamento do ataque brasileiro.

"O encaixe entre meio de campo e ataque pode ser mais rápido. Os jogadores da frente precisam se movimentar mais para dar opção. O Vinicius [Junior] tinha sempre um na sobra. O Rayan, no primeiro tempo, jogou muitas bolas para trás. No segundo, melhorou."

A próxima partida da seleção será no domingo (5), às 17h. O rival sai do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30).

Zé Ricardo prefere enfrentar a Costa do Marfim.

"Tem muito a ver com encaixe. A Noruega tem jogadores interessantíssimos, como Odegaard, Sorloth e Haaland. É um time muito forte fisicamente e com uma bola parada muito forte. Acho que seria um confronto mais complicado para o Brasil."

Buongermino, por outro lado, acredita que a única seleção que pode desafiar o Brasil é a vizinha Argentina, atual campeão mundial e liderada por Lionel Messi.

"O único time que pode fazer frente ao Brasil é a Argentina. O Ancelotti é tranquilo, sabe o que faz. Eu acredito que nós vamos chegar [ao título]."