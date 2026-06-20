Brasil faz 3 a 0 contra o Haiti no primeiro tempo, com dois gols de Matheus Cunha
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 7, Vinícius tentou chegar à área após um drible na defesa. Não deu em nada, mas esquentou o jogo para o Brasil.
Nos primeiros 15 minutos de jogo, o que se viu foi um jogo equilibrado entre as duas equipes. Mesmo assim, Raphinha chegou a marcar um gol, mas o juiz marcou impedimento. Depois disso, o Brasil até conseguiu alguns escanteios e chutes ao gol. Nenhuma chance clara.
Aos 22, mais uma vez com Raphinha, o Brasil teve uma oportunidade muito boa de gol. De cavadinha, o brasileiro acabou errando o gol por pouco.
Sem problemas, pois no minuto seguinte Cunha marcou o primeiro tento do Brasil no jogo. 1 a 0 após lutar para pegar o rebote de Vinícius Júnior e empurrar para dentro.
Aos 35, Vini e Cunha brilharam novamente. No contra-ataque, Vini enfiou uma bola certeira para Cunha, que pegou direto para mandar com força no canto superior do gol. 2 a 0 para o Brasil.
No final do jogo, após demonstrar incômodo na coxa, Raphinha teve que deixar a partida. Rayan entrou no lugar.
Já nos acréscimos, Vini fez mais uma boa jogada pela esquerda, vindo quase do meio do campo. Cruzou, mas a defesa tirou.
Sem sufoco -na jogada seguinte, Paquetá lançou para Vini disparar na frente. Saiu sozinho na frente do goleiro e mandou por baixo, fazendo 3 a 0 para o Brasil.