Brasil enfrentará Noruega nas oitavas da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira já sabe qual será sua adversária nas oitavas de final da Copa do Mundo: a Noruega. O time europeu venceu nesta terça-feira (30) a Costa do Marfim, por 2 a 1, e tentará manter um tabu na sequência da competição, uma vez que nunca perdeu para a amarelinha na história.

QUAL É O RETROSPECTO?

Brasil não teve vitória em quatro jogos contra a Noruega. São dois empates por 1 a 1, em amistosos realizados em 1988 e 2006. Há também mais duas derrotas para a equipe norueguesa: uma em amistoso de 1997, por 4 a 2, e outra na Copa do Mundo de 1998, por 2 a 1. As equipes não se enfrentam há 20 anos.

Confronto pela fase de grupos da Copa de 98 foi o único na história da competição. Bebeto abriu o placar para a seleção brasileira, mas o time europeu arrancou a virada com gols de Flo e Rekdal. No fim, as duas equipes avançaram para o mata-mata do torneio, eliminando Escócia e Marrocos no Grupo A.

A Noruega participa do Mundial depois de 28 anos de ausência. A última vez foi justamente na França, quando a equipe foi derrotada pela Itália nas oitavas de final. Nesta edição, o time nórdico ficou em segundo lugar no Grupo I, atrás da França e à frente de Senegal e Iraque.

Brasil conquistou a classificação nas oitavas nesta segunda-feira (29) diante do Japão. A seleção faturou a vaga com uma vitória emocionante por 2 a 1, de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

As equipes se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília). A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O jogo terá transmissão na Globo, SBT, SporTV, Premiere, Nsports, CazéTV e GeTV.