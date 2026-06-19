Brasil enfrentará Haiti com camisa polêmica e meias que não usa há 92 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira vai a campo contra o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30, de um jeito que você nunca viu. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, a pentacampeã usará um uniforme que combina calções pretos, meia preta e camisa azul -sim, aquela mesma que gerou controvérsia quando foi lançada pela Nike.

Brasil entrará na partida com o seu uniforme 2, o mesmo usado contra o Egito. O conjunto visto no amistoso do dia 6 de junho será apresentado em um Mundial de forma inédita -na rodada inaugural, contra Marrocos, a seleção usou sua combinação principal com camisa amarela, calções azuis e meia branca.

Camisa azul foi alvo de polêmica por suposto "desenho satânico". O design varia entre tons claros e escuros de azul, em padrões que lembram chamas de fogo. A inspiração da marca, no entanto, foi o sapo-flecha, "um dos predadores mais rápidos e formidáveis do Brasil", de acordo com a Jordan Brand.

As meias pretas, por sua vez, só foram usadas em duas edições da Copa do Mundo. A seleção usou a peça em 1930, no Uruguai, e em 1934, na Itália -época em que ainda usava camisas brancas em seu uniforme principal. Ela retornará depois de 92 anos.

O retorno do preto à parte de baixo do uniforme não foi uma decisão exclusiva da CBF. A ideia faz parte da coleção elaborada pelo fornecedor de material esportivo, a Nike.