Brasil enfrenta a Noruega em busca de uma vaga às quartas de final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira entra em campo neste domingo (5) em busca de mais uma vitória, desta vez, contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no NRG Stadium, em East Rutherford (EUA).

Umas das novidades confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti é a substituição de Lucas Paquetá, que se machucou no jogo contra o Japão, por Martinelli.

Neymar continua no banco e depende de Ancelotti chamar o jogador para entrar em campo contra a Noruega. Até o momento, o brasileiro só estreou na Copa do Mundo de 2026 na vitória contra a Escócia, por 3 a 0, no segundo tempo na fase de grupos.

O Brasil vai tentar quebrar hoje um jejum de não ter conseguido uma vitória contra a Noruega na Copa. Nos confrontos, o Brasil enfrentou os noruegueses em quatro vezes, com duas vitórias e dois empates.

Neste domingo, a seleção brasileira vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Junior.