Brasil é eliminado por país que fica fora do pódio da Copa pela 1ª vez desde 1934

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a eliminação da Noruega para a Inglaterra neste sábado (11), mais uma marca negativa para a seleção brasileira foi confirmada.

Pela primeira vez desde 1934, o Brasil é eliminado por uma equipe que não terminou entre as três melhores colocadas da Copa do Mundo.

A derrota nas quartas de final garante à seleção norueguesa, de Erling Haaland, no máximo a quinta colocação no Mundial de 2026.

A última vez que o Brasil caiu diante de uma equipe que não terminou entre as três primeiras do torneio foi quando foi eliminado pela Espanha, quinta colocada na Copa disputada na Itália, em 1934.

Na segunda edição do Mundial, a seleção de Leônidas da Silva foi derrotada pelos espanhóis nas oitavas de final. Eles caíram nas quartas para a Itália, que mais tarde conquistaria o título, e terminaram a competição na quinta colocação na classificação geral.

Desde então, todas as seleções que eliminaram o Brasil terminaram, no mínimo, na terceira colocação do Mundial.

Da conquista do pentacampeonato, em 2002, para cá, a seleção foi eliminada pela vice-campeã França (2006), pela também vice-campeã Holanda (2010), pela campeã Alemanha (2014) e pelas terceiras colocadas Bélgica (2018) e Croácia (2022).

Antes do penta, o Brasil perdeu a final para a campeã França em 1998, caiu nas oitavas diante da vice-campeã Argentina, de Diego Maradona, em 1990, e foi eliminado pela terceira colocada França em 1986, em partida marcada pelo pênalti desperdiçado por Zico.

O Brasil foi eliminado em fases de grupos nas Copas de 1966 e 1982, mas também por seleções que fizeram campanhas de destaque. Em 1966, caiu ainda na primeira fase, em grupo com Portugal, de Eusébio, terceiro colocado no Mundial da Inglaterra. Em 1982, foi eliminado na segunda fase de grupos, em chave com a Itália, que conquistaria o título na Espanha.

Nas Copas de 1974 e 1978, o formato previa duas fases de grupos antes da decisão, sem semifinais. Em ambas as edições, o Brasil terminou em segundo lugar em sua chave na segunda fase e disputou o terceiro lugar.

Em 1974, perdeu para a Polônia e ficou na quarta colocação, enquanto a Holanda, líder de seu grupo, avançou à final e terminou como vice-campeã. Em 1978, venceu a Itália e terminou em terceiro, enquanto a Argentina, líder da chave, conquistou o título.

Na Copa de 1954, a seleção caiu nas quartas para a Hungria, de Ferenc Puskás, que seria derrotada pela Alemanha Ocidental na final. Em 1950, o Brasil perdeu o título para o Uruguai no episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Já em 1938, foi eliminado pela Itália, futura bicampeã mundial, na semifinal e terminou a competição na terceira colocação.

Além do registro histórico, a derrota para a Noruega em 2026 amplia a maior seca brasileira em Copas do Mundo desde a conquista do primeiro título, em 1958, na Suécia.

A seleção chegará ao Mundial de 2030 --sediado por Portugal, Espanha e Marrocos, com partidas comemorativas em Uruguai, Argentina e Paraguai-- acumulando 28 anos sem conquistar a Copa do Mundo.