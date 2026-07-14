Brasil e Alemanha mantêm recorde de finais seguidas após derrota da França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a eliminação da França, Brasil e Alemanha se mantém como as únicas seleções a chegarem a três finais consecutivas na Copa do Mundo.

A França tinha a chance de chegar a mais uma final, mas foi derrotada pela Espanha nesta terça-feira (14). A seleção comandada pelo técnico Didier Deschamps foi campeã em 2018 e vice em 2022.

Alemanha foi a primeira a atingir o feito. Em 1982 e 1986, os alemães ficaram com o vice para Itália e Argentina, respectivamente. Depois de bater na trave duas vezes, o título veio em 1990, com troco para cima dos argentinos.

O Brasil emendou três finais seguidas logo na sequência. A Canarinha levantou a taça em 1994, contra a Itália, ficou com o vice em 1998, contra a França, e foi campeã novamente em 2022, contra a Alemanha.

A Espanha voltou à decisão após 16 anos. A equipe do treinador Luis de la Fuente venceu a França por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, e aguarda Argentina ou Inglaterra na decisão. A grande final será no domingo (19), às 16h (de Brasília).