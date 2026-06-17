Brasil domina a França e segue invicto na Liga das Nações Feminina de Vôlei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a França por 3 sets a 0 nesta quarta-feira (17), na Ancara Arena, na Turquia, pela abertura da segunda semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL).

A seleção brasileira confirmou sua quinta vitória consecutiva na competição com parciais de 25 a 23, 25 a 19 e 25 a 15, em apenas 1h16min de partida. O resultado mantém a equipe invicta no torneio após a campanha perfeita na primeira semana, disputada em Brasília.

SEM ZÉ ROBERTO

A vitória sobre a França foi conquistada sem a presença do técnico José Roberto Guimarães à beira da quadra. O treinador cumpriu suspensão aplicada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) por conduta antidesportiva na vitória do Brasil sobre a Bulgária, durante a primeira semana da VNL.

Zé Roberto supostamente teria feito um gesto de "banana" em direção a Marcelo Abbondanza, técnico da seleção búlgara.

Na ausência do comandante, o auxiliar Paulo Coco foi o responsável por dirigir a equipe brasileira.

COMO FOI O JOGO

O Brasil começou melhor e abriu vantagem nos primeiros pontos do jogo, aproveitando erros da França e a eficiência ofensiva de Ana Cristina. A equipe francesa reagiu ao longo da parcial, sobretudo com o bloqueio, e conseguiu equilibrar as ações.

Tainara apareceu bem no ataque, no saque e também no bloqueio, enquanto Diana e Ana Cristina ajudaram a manter a seleção brasileira à frente no placar. Na reta final, porém, a França voltou a encostar e empatou o marcador em 20 a 20 e 21 a 21.

Nos momentos decisivos, o Brasil mostrou mais consistência. Ana Cristina voltou a pontuar no ataque, Roberta conseguiu um bloqueio importante que levou a equipe ao set point, e Julia Kudiess fechou a parcial em 25 a 23.

O segundo set começou com leve superioridade francesa, mas a seleção brasileira retomou rapidamente o controle da partida. O principal momento da parcial veio com Ana Cristina, que engatou uma sequência de quatro saques consecutivos e ampliou a vantagem brasileira.

Julia Kudiess registrou seus primeiros pontos de bloqueio na partida, enquanto Julia Bergmann passou a participar mais das ações ofensivas após um início discreto. Kisy também contribuiu com um ace.

A França ainda conseguiu diminuir a diferença após uma sequência de quatro pontos seguidos, mas o Brasil voltou a controlar o jogo, aproveitou erros das adversárias e fechou o set por 25 a 19.

A terceira parcial foi marcada pelo amplo domínio brasileiro. A seleção abriu 5 a 0 logo nos primeiros pontos e ampliou a vantagem com ataques de Ana Cristina, Julia Bergmann, Tainara e Julia Kudiess.

O Brasil construiu a diferença principalmente nos fundamentos de bloqueio e saque. Julia Bergmann anotou dois aces consecutivos, Julia Kudiess pontuou duas vezes no bloqueio, e Diana também apareceu bem no fundamento para aumentar a vantagem.

A equipe chegou a abrir 20 a 6 e não teve dificuldades para administrar o resultado. Tainara, Rosamaria e Julia Kudiess seguiram pontuando, enquanto a França acumulava erros de saque e ataque.

Com dez pontos de vantagem, o Brasil fechou a parcial em 25 a 15 e confirmou a vitória por 3 sets a 0.

SITUAÇÃO DO BRASIL NA LIGA DAS NAÇÕES

O resultado mantém o Brasil invicto após cinco partidas na Liga das Nações Feminina de 2026. A seleção segue firme na luta por uma vaga na fase final da competição, que será disputada entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China.

A fase preliminar reúne 18 seleções. Cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas, e as sete melhores campanhas avançam ao mata-mata ao lado da China, país-sede da fase decisiva.

O próximo compromisso brasileiro será diante da Bélgica. Antes de encerrar sua participação na etapa de Ancara, a equipe ainda enfrentará China e Turquia.

Já a terceira e última semana da fase classificatória será disputada entre os dias 8 e 12 de julho, em Osaka, no Japão.