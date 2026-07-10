Brasil destoa no Ranking da Fifa com eliminação precoce na Copa
(UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final contra a Noruega, fez a seleção destoar no ranking da Fifa.
O QUE ACONTECEU
O Brasil foi uma das poucas seleções no top 10 do ranking da Fifa a ser eliminada antes das quartas de final. A equipe brasileira fez a sua pior campanha desde 1990 e caiu para a Noruega nas oitavas, com derrota por 2 a 1.
A seleção brasileira iniciou a Copa na 6ª posição e subiu para 5º após a fase de grupos, ultrapassando Portugal. Acima, estavam Argentina, Espanha, França e Inglaterra que também trocaram de posição com os resultados no Mundial.
De todas as 8 seleções que alcançaram a fase de quartas, 6 integram o top 10 do ranking da Fifa: Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Marrocos e Bélgica. A surpresa foi a presença da Suíça (14ª) e da Noruega (19ª), que subiu justamente com a vitória contra o Brasil.
Portugal, México e Holanda foram as outras seleções do top 10, além do próprio Brasil, que também caíram de forma precoce os lusitanos foram eliminados pela Espanha, enquanto os holandeses perderam nos pênaltis para Marrocos na disputa de 16 avos e os mexicanos sofreram 3 a 2 em casa contra a Inglaterra, nas oitavas.
Todas as seleções do top 4 avançaram ao menos às quartas de final. A seleção francesa já garantiu presença na semifinal ao eliminar Marrocos por 2 a 0, e a Espanha enfrenta a Bélgica nesta sexta, às 16h (de Brasília).
A Copa do Mundo teve início com a Argentina como líder do ranking, mas a França assumiu a posição ao longo do torneio. Os Bleus também ultrapassaram a Espanha, que perdeu pontos ao empatar com Cabo Verde na estreia.
O Brasil ainda deve cair no ranking ao final da Copa do Mundo. Isso porque a seleção de Marrocos está apenas um ponto atrás e os africanos ao menos chegaram às quartas de final. Outra equipe que também pode subir na lista é a Bélgica, a depender do desempenho contra a Espanha.
RANKING DA FIFA
1) França - 1948.97 pontos
2) Argentina - 1925.15
3) Espanha - 1912.34
4) Inglaterra - 1871.39
5) Brasil - 1804.92
6) Marrocos - 1803.99
7) Portugal - 1787.85
8) Bélgica - 1778.36
9) Holanda - 1775.54
10) México - 1754.30