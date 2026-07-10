Brasil destoa no Ranking da Fifa com eliminação precoce na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final contra a Noruega, fez a seleção destoar no ranking da Fifa.

O QUE ACONTECEU

O Brasil foi uma das poucas seleções no top 10 do ranking da Fifa a ser eliminada antes das quartas de final. A equipe brasileira fez a sua pior campanha desde 1990 e caiu para a Noruega nas oitavas, com derrota por 2 a 1.

A seleção brasileira iniciou a Copa na 6ª posição e subiu para 5º após a fase de grupos, ultrapassando Portugal. Acima, estavam Argentina, Espanha, França e Inglaterra que também trocaram de posição com os resultados no Mundial.

De todas as 8 seleções que alcançaram a fase de quartas, 6 integram o top 10 do ranking da Fifa: Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Marrocos e Bélgica. A surpresa foi a presença da Suíça (14ª) e da Noruega (19ª), que subiu justamente com a vitória contra o Brasil.

Portugal, México e Holanda foram as outras seleções do top 10, além do próprio Brasil, que também caíram de forma precoce  os lusitanos foram eliminados pela Espanha, enquanto os holandeses perderam nos pênaltis para Marrocos na disputa de 16 avos e os mexicanos sofreram 3 a 2 em casa contra a Inglaterra, nas oitavas.

Todas as seleções do top 4 avançaram ao menos às quartas de final. A seleção francesa já garantiu presença na semifinal ao eliminar Marrocos por 2 a 0, e a Espanha enfrenta a Bélgica nesta sexta, às 16h (de Brasília).

A Copa do Mundo teve início com a Argentina como líder do ranking, mas a França assumiu a posição ao longo do torneio. Os Bleus também ultrapassaram a Espanha, que perdeu pontos ao empatar com Cabo Verde na estreia.

O Brasil ainda deve cair no ranking ao final da Copa do Mundo. Isso porque a seleção de Marrocos está apenas um ponto atrás e os africanos ao menos chegaram às quartas de final. Outra equipe que também pode subir na lista é a Bélgica, a depender do desempenho contra a Espanha.

RANKING DA FIFA

1) França - 1948.97 pontos

2) Argentina - 1925.15

3) Espanha - 1912.34

4) Inglaterra - 1871.39

5) Brasil - 1804.92

6) Marrocos - 1803.99

7) Portugal - 1787.85

8) Bélgica - 1778.36

9) Holanda - 1775.54

10) México - 1754.30