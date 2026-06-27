Brasil chega a 50 jogos de Copa sem sofrer gols e bate recorde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil é o primeiro país a chegar à marca de 50 jogos em Copas do Mundo sem sofrer gols. O feito foi conquistado na última quarta-feira (24), em Miami, quando a seleção bateu a Escócia por 3 a 0.

De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a média de gols sofridos pela seleção brasileira em partidas válidas por Copas é menor do que um.

Foram 117 jogos e 109 gols sofridos nas 23 participações da equipe nacional em Mundiais da Fifa o país é o único país que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo.

Os goleiros brasileiros que mais contribuíram para a conquista das 50 partidas ilesas foram Emerson Leão e Taffarel, com oitos confrontos sem serem vazados. Na sequência aparecem Alisson e Gylmar, com sete.

O quinto goleiro que fecha a contagem é Carlos Roberto Gallo, sem ser batido pelos atacantes adversários em quatro duelos de Copas.

Leão foi titular na meta brasileira nas Copas de 1974 (Alemanha) e 1978 (Argentina) tendo sido convocado em 1970 (México) e 1982 (Espanha), sem entrar em campo.

Taffarel defendeu o Brasil nos Mundiais de 1990 (Itália), 1994 (Estados Unidos) e 1998 (França), considerado um dos heróis na campanha do tetracampeonato brasileiro.

Gilmar jogou as Copas de 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1966 (Inglaterra), titular no bicampeonato do Brasil.

Alisson disputa a terceira edição do torneio, tendo atuado em 2018 (Rússia), 2022 (Qatar) e na atual (México, EUA e Canadá).

Carlos Gallo foi titular debaixo das redes brasileiras em 1986 (México), além de reserva em 1978 e 1982.

Dos 50 jogos, 34 contaram com a presença desses cinco guarda-redes. Ou seja, 68% das partidas sem gols passaram pelas luvas desses cinco goleiros.

As seleções de Alemanha (41), Inglaterra (37) e Itália (32) que aparecem atrás do Brasil no ranking.