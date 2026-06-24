Bósnia vence Qatar e aguarda por vaga no mata-mata da Copa

A Bósnia e Herzegovina está perto de se classificar pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa do Mundo. Em Seattle, nos Estados Unidos, a seleção europeia venceu o Qatar, por 3 a 1, e garantiu a terceira posição do Grupo B -agora, espera o andamento da rodada para saber se estará entre os oito melhores terceiros, que terão vaga na segunda fase.

Jovem estrela e veterano ajudaram a construir a vitória bósnia. Alajbegovic, de 18 anos, abriu o placar com um golaço, e Edin Dzeko, de 40, deu o toque que gerou o gol contra de Sultan Al-Brake, para ampliar a vantagem. O Qatar diminuiu com Al-Haydos ainda no primeiro tempo, mas os europeus chegaram ao terceiro com Mahmic na etapa final.

Com o resultado, a Bósnia e Herzegovina garantiu a terceira posição do Grupo B. No outro jogo da chave, a Suíça venceu o Canadá, por 2 a 1, e empurrou a equipe norte-americana para o segundo lugar, com os mesmos quatro pontos da Bósnia. Os canadenses, porém, ficaram à frente no saldo de gols (+5 contra -1).

A Bósnia pode enfrentar o primeiro colocado do Grupo D ou do Grupo E, se for confirmada a classificação à próxima fase. Neste momento, Estados Unidos ou Alemanha -atuais líderes dos respectivos grupos- surgem como possíveis adversários da seleção europeia.

COMO FICOU O GRUPO B

1º - Suíça - 7 pontos (+4 de saldo e 7 gols pró) - CLASSIFICADA

2º - Canadá - 4 pontos (+5 de saldo e 8 gols pró) - CLASSIFICADA

3º - Bósnia - 4 pontos (-1 de saldo e 5 gols pró)

4º - Qatar - 1 ponto (-8 de saldo e 2 gols pró)

HERÓI DE 18 ANOS

Kerim Alajbegovic tirou o zero do placar e deu início à festa bósnia. Titular nos últimos dois jogos da fase de grupos, o jogador acertou uma pancada de fora da área e venceu Abunada, aos 27 minutos do primeiro tempo.

O meia de 18 anos tem origem alemã. Nascido em Colônia, ele fez base no Bayer Leverkusen, antes de ser vendido ao Red Bull Salzburg. Pelo time austríaco, destacou-se com 13 gols e quatro assistências em 44 jogos na temporada 2025/26, o que fez ele ser recomprado pelo time alemão. Agora, está na mira de grandes da Europa.

COMO FOI O JOGO?

Seleção bósnia tomou a iniciativa e procurou atacar com bola no chão. Aos dois minutos, o domínio da posse rendeu a primeira oportunidade da equipe europeia: Sunjic experimentou de fora da área, e Abunada foi buscar no canto direito.

Qatar tinha o contra-ataque como principal arma. Retraído, o time asiático viu a estratégia render o primeiro e único fruto aos 12 minutos: Afif ficou com a sobra após disputa na intermediária e correu livre de marcação. Antes que ele pudesse concluir, Sunjic se recuperou no lance e fez um desarme crucial.

Bósnia abriu o placar com um golaço, aos 27 minutos. Basic encontrou Alajbegovic no meio de três defensores. O jovem de 18 anos, então, fintou dois do Qatar e acertou uma pancada de fora da área, no canto direito de Abunada. Com o gol, a seleção europeia ganhou ainda mais confiança para tomar as rédeas do duelo.

Gol contra deixou os bósnios ainda mais confortáveis. Aos 33 minutos, Edin Dzeko recebeu cruzamento da esquerda, rebateu de primeira para a pequena área, e Sultan Al-Brake desviou contra a própria meta. Já com o 2 a 0 no marcador, Dzeko teve uma chance de ouro para virar o terceiro jogador mais velho a balançar as redes em Copas, mas carimbou a trave.

Qatar diminuiu e quase empatou antes do intervalo. O jogo mudou de cara drasticamente após 40 minutos de domínio bósnio. Aos 42, Edmilson Junior recebeu lançamento da direita, completou para a pequena área, e Al-Haydos -segundo maior artilheiro da história da seleção qatari- balançou as redes. Depois, aos 47, Pedro Miguel recebeu lindo passe de Afif, invadiu a área e chutou cruzado. A bola beijou a trave com muito capricho.

Mesmo sem pressionar, Bósnia chegou ao terceiro gol. Após chute de Basic, Hadzikadunic ficou com a sobra na grande área e ajeitou para Mahmic. Ele chutou no meio do gol, mas Abunada nada pode fazer, aos 34 minutos.

BÓSNIA E HERZEGOVINA

N. Vasilj; A. Malic (A. Memic), N. Katic (D. Hadzikadunic), S. Radeljic e S. Kolasinac; E. Bajraktevic, I. Basic, I. Sunjic (B. Tahirovic) e K. Alajbegovic (D. Burnic); E. Demirovic e E. Dzeko (E. Mahmic).

Técnico: Sergej Barbarez

QATAR

M. Abunada; Pedro Miguel, B. Khoukhi, I. Laye e S. Al-Brake; J. Abdulsallam (A. Hatem), A. Fathi (M. Almanai) e K. Boudiaf (A. Ali); Edmilson Junior (A. Alaeeldin), A. Afif e H. Al-Haydos (A. Al-Ganehi).

Técnico: Julen Lopetegui

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Tatiana Guzmán (NIC)

Gols: K. Alajbegovic (BOS), aos 27 min do 1º tempo; S. Al-Brake (QAT - gol contra), aos 33 min do 1º tempo; H. Al-Haydos (QAT), aos 42 min do 1º tempo; E. Mahmic (BOS), aos 35 min do 2º tempo

Cartões amarelos: E. Mahmic (BOS); A. Fathi (QAT)