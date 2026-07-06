Bola da final da Copa tem detalhes em rosa para combinar com a chuteira dos jogadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Adidas revelou nesta segunda-feira (6) a bola que será usada na final, na disputa pelo terceiro lugar e nas semifinais da Copa do Mundo 2026.

A Trionda Final tem a mesma construção da Trionda, a bola oficial do torneio, mas com algumas mudanças de design.

Com uma base preta e acabamento dourado, ela tem detalhes em vermelho e rosa, para combinar com as chuteiras usadas por boa parte dos jogadores deste Mundial.

Outro detalhe gráfico é a inclusão do nome das cidades que receberão os jogos finais: Dallas, Atlanta, Miami e Nova York/Nova Jersey.

Segundo a Adidas, o desempenho da Trionda Final é idêntico ao da Trionda, com a mesma construção de quatro painéis e a mesma estrutura de superfície.

Assim como o modelo base, a Trionda Final contém um chip que envia dados de rastreamento em tempo real, captados pelos sensores internos e combinados com informações de posicionamento dos jogadores por meio de inteligência artificial.

Nos acréscimos da partida entre Croácia e Portugal pela fase de 32, um desvio do atacante Matanovic no meio da jogada, imperceptível a olho nu mesmo nas revisões de vídeo, foi detectado pelo chip da Trionda e acabou definindo a anulação do lance por impedimento.