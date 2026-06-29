Bielsa volta ao Uruguai com só um jogador e deve se despedir amanhã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Bielsa desembarcou no Uruguai após comandar a seleção na campanha decepcionante na Copa do Mundo deste ano. Nesta terça-feira (30), o treinador dará uma entrevista coletiva no Estádio Centenário, em Montevidéu, onde deve confirmar sua saída.

Bielsa chegou ao Uruguai no início da manhã desta segunda-feira (29). O treinador não atendeu à imprensa presente no aeroporto.

O técnico voltou acompanhado do zagueiro Sebastián Cáceres e de Jorge Giordano, diretor de seleções do Uruguai. Atletas levados aos Estados Unidos apenas para treinarem com o elenco da Copa também estavam no voo. O restante da delegação voltará em outras aeronaves.

Cáceres negou que tenha havido um embate do elenco com Bielsa. Antes do jogo contra a Espanha, a rádio Espectador Deportes afirmou que os atletas teriam se reunido, sugerido mudanças táticas contra a Espanha e se rebelado contra o técnico argentino.

"Eu posso falar por mim mesmo. Tenho todo respeito por Bielsa e muita gratidão. Talvez alguns pensem diferente, mas, em termos gerais, a maioria sabe como as coisas foram Houve coisas que foram ditas que não eram verdade, o que foi dito no internamente eu não vou revelar, o que foi dito foi muito manipulado para tornar Marcelo ruim e isso não está certo", disse Cáceres, segundo o jornal Ovación.

O diretor Jorge Giordano fez uma avaliação do desempenho na Copa. Ele diz que viu o Uruguai superior a Cabo Verde e à Arábia Saudita e comentou o futuro do comando técnico.

A sensação é a mesma de todos os uruguaios: de muita tristeza e angústia; você precisa deixar passar alguns dias e fazer uma avaliação. Para mim, no futebol, o Uruguai foi superior aos dois primeiros adversários e competiu em igualdade com a Espanha. Infelizmente, ficamos de fora. Ainda não houve conversa [sobre futuro técnico], mas pode ser alguém da estrutura [como interino]. Jorge Giordano, segundo o Ovación

JORNAL DETALHA BASTIDORES NA COPA

O site Ovación deu detalhes sobre os bastidores da seleção uruguaia na eliminação da Copa do Mundo. Segundo a reportagem, Bielsa fez uma mudança no seu modelo de treinos após o empate com Cabo Verde: deixou de colocar os titulares em um campo e os reservas no outro após uma conversa. Daquele momento em diante, todos treinaram juntos.

Fontes dentro da seleção negam veementemente a rebeldia dos jogadores com o treinador antes do jogo da Espanha. Segundo elas, houve, de fato, uma conversa, mas sem que os atletas tocassem em assuntos táticos ou deixassem o argentino falando sozinho.

Foi uma mentira. Nenhum jogador ou qualquer outra pessoa jamais mencionou algo com Bielsa sobre táticas contra a Espanha. Além disso, o Uruguai pressionou ou esperou? Vou além: duas das principais lideranças do esquadrão não estavam naquela suposta reunião com o técnico? Falavam que o esquadrão praticaria tudo junto e algo relacionado a treino e cargas.

Foi uma reunião de futebol, sobre coisas específicas, para melhorar. Absolutamente todo mundo jogou pensando no melhor para o Uruguai. Não havia dúvidas sobre a autoridade de Bielsa em nenhum momento, muito menos uma luta. Era doloroso ver tudo o que era gerado baseado no próprio nada. Uma pena o momento em que tudo aconteceu. Há muita tristeza com a eliminação. Fontes do jornal Ovación

Na Associação Uruguai de Futebol, o entendimento é de que houve uma espetacularização do que aconteceu. Fontes do jornal chegaram a questionar o momento em que a notícia do Espectador Deportes foi ao ar.

De 'sou tóxico' a 'não deixo nada': frases de Bielsa à frente do Uruguai

Todos os fatores da polêmica minimizados não anulam o sentimento interno de que o Uruguai poderia ter feito mais na Copa do Mundo. Há o entendimento de que as falhas individuais prejudicaram o time, mas não só isso.

Bielsa teria se despedido do elenco em uma conversa onde não houve ataques. Nos últimos dias, ele também se reuniu com membros da direção da seleção uruguaia antes de voltar ao país.