Bielsa lamenta empate do Uruguai na estreia da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Bielsa mostrou descontentamento após o empate do Uruguai por 1 a 1 com a Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo.

Em entrevista na saída do gramado, o técnico uruguaio foi enfático ao dizer que sua seleção desperdiçou uma grande oportunidade na Copa, sobretudo com o empate de mais cedo, entre Espanha e Cabo Verde.

"Tínhamos que vencer essa partida", disse Bielsa, olhando para baixo enquanto respondia à repórter da Fifa. A postura do treinador de não levantar a cabeça já é conhecida como uma de suas famosas manias.

"Era um rival que deveríamos ter superado e concedemos minutos no 1º tempo, algo que indica que não fizemos as coisas bem", disse Bielsa.

O Uruguai saiu perdendo no 1º tempo por 1 a 0. Na segunda etapa, após substituições no intervalo, a equipe de Bielsa passou a dominar o jogo e empatou após muito martelar. Perguntado se foram suas alterações que mudaram a partida, o técnico uruguaio desconversou: "A partida mudou, mas não sei se mudou pelas substituições ou por outros motivos".

Capitão do Uruguai, Fede Valverde também foi entrevistado após o jogo. O meia do Real Madrid tentou explicar a partida sob sua perspectiva.

"No 1º tempo acredito que sentimos um pouco os nervos, a ansiedade de sempre. Na segunda parte merecíamos mais e mostramos mais nosso jogo e o que queria o treinador. Como capitão estou muito feliz pelo trabalho de todos os companheiro. E gostaria de agradecer à torcida, que nos deus muita energia, uma energia tremenda, seguiu nos empurrando", afirmou Valverde.