Bielsa inicia despedida em duelo entre novo Uruguai e Arábia ambiciosa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, em sua estreia pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, que também conta com Espanha e Cabo Verde. O jogo terá transmissão da CazéTV.

Confira três motivos para acompanhar Arábia Saudita x Uruguai:

RENOVAÇÃO URUGUAIA

Dois setores da seleção uruguaia passaram por reformulações para 2026. Na frente, pela primeira vez desde 2010 a equipe celeste não terá mais Suárez e Cavani, mas Darwin Nuñez e Viña.

Na defesa, nomes importantes como Godín, Martín Cáceres e Coates, que fizeram ao menos três Mundiais juntos, não estarão nesta edição. O que pouco mudou foi a base do meio-campo, com Ugarte, Valverde e Bentancur.

PRIMEIROS PASSOS DO AMBICIOSO PROJETO ÁRABE

Em 2022, quando a Arábia Saudita surpreendeu ao vencer por 2 a 1 a Argentina, que se sagraria campeã da Copa, ainda não se sabia que Cristiano Ronaldo, Neymar e muitos outros grandes jogadores rumariam ao país árabe para um ambicioso projeto de alavancar o futebol local.

Além de uma liga muito mais forte na atualidade, os sauditas sediarão o Mundial de 2034, sinal de um potente investimento para crescer no esporte mais popular do mundo. Para tal, a missão começa agora: liderada por Al-Dawsari, craque da equipe e autor do gol daquela vitória contra os argentinos, a Arábia Saudita quer surpreender mais um gigante sul-americano na estreia.

DESPEDIDA DO GÊNIO

Considerado um dos grandes treinadores desta geração, ainda que sem um currículo recheado de títulos, o argentino Marcelo Bielsa já afirmou que esta será sua última Copa do Mundo.

O maior Mundial (em extensão) da história, no comando do Uruguai, certamente será uma digna despedida para um gigante do futebol mundial. E ele já terá seu primeiro quebra-cabeças: na estreia contra os sauditas, não contará com a dupla de zaga -Araujo e Giménez- e o meia De Arrascaeta, do Flamengo.