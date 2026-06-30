Bernardo Silva exalta Modric antes de duelo na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bernardo Silva estará diante de um grande ídolo na próxima quinta-feira (2): Luka Modric. O meia de Portugal exaltou o camisa 10 da Croácia antes do duelo entre os dois países, pela segunda fase da Copa do Mundo, e compartilhou uma lembrança especial com o craque adversário.

O QUE ELE DISSE?

Bernardo afirmou que Modric é uma grande inspiração no futebol. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o meia português de 31 anos elogiou a carreira longeva do croata, de 40, e revelou que guarda com carinho uma camisa do jogador da época do Real Madrid.

Luka é um ídolo para mim. Não só por ter jogado tanto tempo no máximo nível, mas também pela forma como se comportou ao longo da carreira. É uma grande inspiração e fico feliz por ver que ainda joga a este nível com esta idade. Tive a sorte de jogar contra ele muitas vezes. Até pedi a ele uma vez a camisa, em um Manchester City x Real Madrid, que é uma das mais especiais que tenho em casa. Bernardo Silva, meia de Portugal, à imprensa

Apesar da idolatria, Bernardo evitou falar em favoritismo para qualquer um dos lados no confronto. "Temos respeito pela Croácia, vontade de fazer as coisas bem e seguir em frente, que é o nosso objetivo", disse o jogador a jornalistas.

Jogador descreveu a Croácia como uma seleção parecida com Portugal e destacou a competitividade do grupo. "Eles têm um estilo de jogo mais parecido com o nosso. É uma seleção com muita qualidade. Conheço bem o espírito croata, tenho lá amigos, e é uma seleção muito aguerrida", declarou.

O meio-campista também apontou o que a seleção portuguesa precisa melhorar na sequência da Copa: o controle de bola. O time se classificou à segunda fase na vice-liderança do Grupo K, atrás da Colômbia, e ainda não convenceu em duelos de alto nível na competição.

Controlar os jogos e com bola, principalmente, que foi algo que nos faltou no último jogo. Temos jogadores que gostam de ter a bola e sem ela ficam frustrados com o tempo. É fundamental sermos agressivos ofensivamente. Não fomos tão agressivos com a RD Congo e não podemos perder o equilíbrio emocional. Contra a Colômbia perdemos um bocadinho mais esse controle. Bernardo Silva, meia de Portugal, à imprensa

Bernardo Silva acumula somente 60 minutos em campo em três jogos no Mundial. Durante a competição, o atleta também acertou sua transferência para jogar no Real Madrid na próxima temporada  coincidentemente, onde seu ídolo Modric fez história.

Portugal e Croácia se enfrentam na próxima quinta-feira (2), às 20h. O vencedor do confronto enfrentará Espanha ou Áustria na fase de oitavas de final.